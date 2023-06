E' stato ufficialmente nominato il nuovo assessore al Bilancio del Comune di Lesmo. A prendere il posto del dimissionario Pino Franchini sarà dunque Andrea Forlini.

Lesmo: ufficialmente nominato il nuovo assessore al Bilancio

L'annuncio era già stato dato alcune settimane fa, ma ieri sera è arrivata l'ufficialità con l'approvazione del Consiglio comunale. Andrea Forlini raccoglie dunque l'eredità di Pino Franchini, assessore al Bilancio per 11 anni, di cui 5 svolti anche con l'incarico di vicesindaco con l'ex primo cittadino Roberto Antonioli, che a fine maggio aveva presentato le proprie dimissioni.

Nuovo consigliere

Dimissioni che valgono anche per il Consiglio comunale, che sempre ieri sera ha dato il benvenuto tra i banchi della maggioranza ad Anna Cavalleri, la prima dei non eletti nella lista di "Lesmo Amica" alla scorsa tornata elettorale, che ha accettato di prendere il posto di Franchini in Assise.