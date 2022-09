L'eurodeputata Evi scrive alla Bei e a Gentiloni: "Pedemontana bocciata anche dalla Corte dei Conti"

Continua a tenere banco la questione riguardante il completamento dell'autostrada Pedemontana. L'ultimo capitolo di una storia infinita è stato scritto oggi, giovedì 22 settembre 2022.

L'eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde e candidata con l’Alleanza Verdi Sinistra, ha scritto alla Bei (Banca Europea degli Investimenti) e Paolo Gentiloni, commissario per l'Economia in Europa per renderli edotti “sull’insensatezza del completamento dell’autostrada Pedemontana adesso si è espressa anche la Corte dei Conti della Lombardia, che evidenzia come la Regione Lombardia proietti il costo dell’investimento attuale sulle generazioni future”, ha dichiarato Evi.

"Inaccettabile che la Regione abbia autorizzato un prestito di 900 milioni di euro... "

"È inaccettabile - prosegue Evi - che la Regione abbia autorizzato un prestito di 900 milioni di euro di soldi pubblici dei cittadini, grazie anche al rilascio da parte della BEI di un finanziamento di 550 milioni, scaricando sulle generazioni a venire l’onere dell’investimento. Senza dimenticare che con questa siamo alla seconda bocciatura da parte della magistratura, dopo la richiesta di fallimento della procura di Milano nel 2017. Censure che evidentemente non scalfiscono la faccia tosta della politica locale, che ha l’ardire di sostenere un’opera del tutto anacronistica, concepita oltre 50 anni fa e con i cantieri fermi da oltre 5 anni senza che si sia arrivati nemmeno alla metà del completamento La Regione Lombardia condanna i futuri cittadini non solo alla restituzione di un debito colossale, ma anche a fare i conti con un’opera dal devastante impatto ambientale, in termini di cementificazione e inquinamento dell’aria, proprio nella provincia che detiene il triste primato europeo per consumo di suolo e cattiva qualità dell’aria”.

L'appello a Gentiloni