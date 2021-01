Leva Civica regionale: il Comune di Arcore cerca un volontario per 12 mesi

L’Associazione Mosaico, in collaborazione con il Comune di Arcore, è alla ricerca di un volontario da avviare in un percorso di Leva civica regionale.

Leva Civica regionale: opportunità ad Arcore

Il progetto nel settore attività amministrativa progettuale, gestionale e di contabilità è negli ambiti d’intervento previsti dalla normativa (l.r. 16/12/14 n.33), avrà una durata di 12 mesi e comporterà, per il volontario, un impegno settimanale medio di 25 ore. L’indennità mensile che verrà corrisposta sarà pari a 500,00 euro.

L’attività del volontario si svolgerà nell’ufficio Edilizia Privata del Comune di Arcore. Le principali attività svolte dall’Ufficio riguardano: attività edilizia libera, rilascio permessi di costruire, rilascio certificazione di agibilità, registrazione pratiche cementi armati, gestione e verifica di piani attuativi e di programmi integrati di intervento.

Entrando nel dettaglio, in base anche a quanto indicato negli obiettivi specifici del progetto, il volontario supporterà gli operatori della struttura nello svolgimento delle seguenti attività:

– supporto all’inventariazione informatizzata dei documenti conservati in archivio;

– supporto alla catalogazione online dei documenti conservati in ufficio;

– supporto al riordino e alla schedatura dei documenti;

– supporto al front-office e nello specifico facilitazione dell’accesso ai documenti da parte dei cittadini

interessati;

– supporto alla gestione dell’archivio informatizzato

Chi può fare domanda

Sono ammessi alla Leva Civica i cittadini che, alla data di presentazione della domanda:

siano residenti in Lombardia da almeno due anni; abbiano compiuto i diciotto anni e non superato i 28 anni e 364 giorni; non abbiano riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente la detenzione, l’uso, il porto, il trasporto, l’importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti oppure per delitti riguardante l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata; non appartengano a corpi militari e alle forze di polizia.

Come fare domanda ed entro quando

La scadenza per presentare la domanda di partecipazione, precedentemente prevista per l’8 gennaio 2021, è stata prorogata alle ore 12:00 del 22/01/2021. La domanda può essere consegnata attraverso uno dei seguenti mezzi:

Consegnata personalmente , presso una delle sedi di Associazione Mosaico ai seguenti indirizzi: Infopoint Giovani – Leva Civica e Servizio Civile Associazione Mosaico, via Palma il Vecchio, 18C – 24128 – Bergamo Associazione Mosaico, piazza Matteotti, 19 – 22036 – Erba (CO) Associazione Mosaico, via Cortelonga, 12– 20900 – Monza (MB)

, presso una delle sedi di Associazione Mosaico ai seguenti indirizzi: Posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Attenzione: la domanda deve pervenire entro e non oltre la data e l’orario indicati nel bando all’indirizzo della sede territoriale di Associazione Mosaico più vicina: Infopoint Giovani – Leva Civica e Servizio Civile Associazione Mosaico, via Palma il Vecchio, 18C – 24128 – Bergamo Associazione Mosaico, piazza Matteotti, 19 – 22036 – Erba (CO) Associazione Mosaico, via Cortelonga, 12– 20900 – Monza (MB)

con ricevuta di ritorno. Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo info@pec.mosaico.org esclusivamente da un indirizzo email PEC

