L'ex assessore di Carate Brianza nominata consigliere del Ministro del Turismo

L’avvocato di Fratelli d’Italia Eleonora Frigerio, ex assessore al Bilancio e alla Programmazione nel primo mandato della Giunta di centrodestra a Carate Brianza guidata da Luca Veggian, è stata nominata consigliere del Ministro del Turismo.

La caratese, classe 1976, a lungo presidente del Parco della Valle Lambro e coordinatore regionale dei Parchi Lombardi per Federparchi oltre che membro del Consiglio direttivo nazionale, lavorerà a fianco di Daniela Santanché, nominata nel 2022 alla guida del Dicastero all’interno della squadra di governo scelta dalla premier Giorgia Meloni.

Prima uscita al Bit di Milano

Domenica mattina, a Rho Fiera a Milano, l’avvocato Frigerio era a fianco del Ministro Santanché nella sua prima uscita ufficiale in veste da consigliera, in occasione dell’inaugurazione del Bit 2025, la Borsa Internazionale del Turismo, uno dei più importanti appuntamenti del settore, che si conclude oggi, martedì 11 febbraio.

Frigerio, in qualità di consigliere del Dicastero romano, si occuperà in particolare di Turismo sostenibile nei Parchi e nelle Aree protette, ambiti che ha avuto modo di conoscere bene e approfondire durante i tanti anni al timone del Parco Regionale della Valle del Lambro e di Federparchi.

L'avvocato di Fratelli d'Italia è nel direttivo di Carate Brianza

«La nomina di consigliere dovrà essere ancora formalizzata a livello istituzionale, ma ritengo sia per me un bel riconoscimento per il lavoro che ho cercato di portare avanti in questi due anni ormai abbondanti di impegno politico all’interno di Fratelli d’Italia», ha spiegato l’ex assessore eletta nelle file di Forza Italia, prima per preferenze alle Amministrative del 2018 ma poi clamorosamente «silurata» dal sindaco nel luglio del 2021.

«Al ministro Santanché - prosegue l’avvocato Frigerio - mi lega un’amicizia che va avanti da tempo: era venuta a Carate Brianza alla festa di chiusura delle Comunali del 2018 e, ancora, a conclusione della mia campagna elettorale per le Europee dove mi sono candidata. La nomina non arriva casualmente, ma è la formalizzazione di un rapporto di lavoro e di stima reciproca. Oggi, dentro il partito, mi vengono chiesti una presenza e un impegno più importanti, che cercherò come sempre di portare avanti al meglio».

Per l’esponente caratese di Fratelli d’Italia (fresca di elezione nel rinnovato direttivo all’ultimo congresso cittadino) una collaborazione che verrà formalizzata, a breve, con un contratto che, secondo indiscrezioni trapelate anche a mezzo stampa, potrebbe arrivare anche a raggiungere i 60 mila euro lordi all’anno. Gli stessi che l’ex «super» assessore Frigerio percepiva dal contratto di collaborazione in Regione Lombardia quando lavorava nello staff dell’allora compagno, l’onorevole di Forza Italia Fabrizio Sala, all’epoca vicepresidente al Pirellone.

«Magari...», si è limitata a commentare l’ex assessore, pronta a dividersi nei futuri impegni ministeriali fra Roma e la Brianza.