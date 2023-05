Se non è la fine di un’epoca poco ci manca. Dopo quasi dieci anni di politica attiva tra i banchi dell’opposizione, l’ex candidato sindaco della Lega di Usmate Velate, Daniele Ripamonti, lascia il Consiglio comunale.

L'ex candidato sindaco si dimette dal Consiglio comunale

Il capogruppo del centrodestra ha ufficialmente rassegnato nelle scorse ore le dimissioni, motivando la decisione "per sopraggiunti impegni lavorativi che mi impediscono di esercitare appieno le mie funzioni". Un incarico che Ripamonti ha ricoperto dal 2014, anno del suo ingresso nel Parlamentino tra le fila della minoranza. Nel 2015 la promozione a capogruppo e infine, nella tornata elettorale del 2019, l’investitura a candidato sindaco per la lista "Lega - Cambiamo Insieme".

"Resterò al fianco della squadra"

Pur abbandonando la sala del Consiglio, Ripamonti ha dichiarato che resterà al servizio sia della Lega che della squadra di opposizione, alla quale presterà l’esperienza maturata sino a questo momento.

"Purtroppo mi trovo nelle condizioni di dover lasciare il ruolo di consigliere per motivi di lavoro. Sono stato orgoglioso di aver ricoperto questa carica per quasi dieci anni e di essermi sempre impegnato nel dare il mio contributo a questa importante assemblea elettiva nell’interesse di tutti gli usmatesi e velatesi".

Come cambia il Consiglio comunale

Squadra che, a quasi un anno dalle prossime elezioni, cambia dunque formazione. Il ruolo di capogruppo verrà affidato a Stefano Vimercati, altro "senatore" della politica locale. Il posto in Assise del 34enne dimissionario, invece, verrà occupato da Cristina Ghezzi, quinta tra i non eletti alle ultime elezioni, ma la prima ad aver accettato la nomina dopo la rinuncia dei suoi predecessori. La surroga avverrà in occasione del prossimo Consiglio comunale in programma per giovedì 11 maggio.