ll grazie del sindaco ai vigili con più anni di anzianità sulle spalle

L’Amministrazione comunale di Villasanta rende omaggio ai vigili con alle spalle più anni di anzianità. La cerimonia si è svolta venerdì scorso in municipio alla vigilia della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, che è stata celebrata venerdì. Alla consegna degli attestati non poteva mancare il primo cittadino Luca Ornago e il comandante della Polizia locale Maurizio Carpanelli.

Gli agenti premiati e attualmente in servizio sono Barbara Solari, Patrizia Insolia, Davide Arioldi, Emanuele Montagner e Nicodemo Guerrieri.



Gli anni di attività

Solari da 26 anni opera in paese, invece Insolia da ben 25 anni. Riconoscimento di anzianità anche per Montagner per il superamento dei 16 anni di servizio (a Villasanta dal 2008), per l’assistente scelto Arioldi per il superamento dei 16 anni di servizio (da 20 a Villasanta) e per il vice commissario Nicodemo Guerrieri (per il superamento dei 16 anni) da 3 a Villasanta.

Durante la cerimonia il sindaco ha voluto elogiare il compito che ogni giorno gli agenti portano avanti sul territorio per garantire la sicurezza.

Il bilancio del 2022

Invece il comandante Carpanelli ha tracciato un bilancio delle numerose attività portate avanti nel 2022, snocciolando numeri che fotografano l’impegno degli agenti.

"Il comando può contare su nove agenti anche se, secondo la normativa, dovremmo essere in 14 - ha sottolineato Carpanelli - Nonostante il fatto di essere sotto organico, abbiamo portato avanti molte attività. Innanzitutto lo scorso anno abbiamo effettuato 319 giorni di servizio (dalle 7 alle 20, ndr) e rilevato 43 incidenti stradali, in netto calo rispetto al 2021. Di questi sinistri il 70% ha avuto feriti lievi mentre, fortunatamente, non abbiamo registrato incidenti mortali. Aggiungo che sono state rilevate 350 infrazioni semaforiche nei due impianti dotati di telecamere (all’incrocio di Sant’Alessandro e a quello tra via Volta e via Manzoni, ndr) con azzeramento del numero di incidenti avvenuti nelle due intersezioni. Mediamente sui due incroci transitano circa 6mila veicoli al giorno. Rimarco questo dato poichè molti cittadini pensano che la presenza delle telecamere ai semafori sia un modo per fare cassa. Non è così e i dati ci danno ragione: l’unico motivo che ci ha spinto a pizzicare gli automobilisti indisciplinati che transitavano con il “rosso” è quello della sicurezza. In totale abbiamo comminato 8mila sanzioni per volazione al codice della strada".

Trasmesse una ventina di notizie di reato alla Procura

Nel corso del 2020 sono stati anche effettuati una quarantina di controlli amministrativi sul mercato del venerdì di piazza Europa, 18 controlli edilizi e 35 controlli sui cantieri stradali.

"Abbiamo anche trasmesso 20 notizie di reato in procura, di cui 4 per omissione di soccorso e 3 automobilisti denunciati per guida senza patente). Attualmente circolano sulle strade di Villasanta mediamente 120mila veicoli al giorno anche se il dato è in diminuzione rispetto agli anni scorsi per via della modifica agli orari di apertura e chiusura di viale Cavriga".

Infine ben quindici le sanzioni emanate ai conduttori di monopattini elettrici e due bici elettriche sono state sequestrate poichè trasformate in motorini. Ben 60 i sequestri effettuati per veicoli privi di assicurazione e 30 le ore di educazione stradale nelle scuole.