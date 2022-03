L'onorevole Capitanio eletto all'Agcom

Nomina

Il deputato della Lega nuovo membro dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ora dovrà dimettersi dal Parlamento

L'onorevole (a questo punto ex) della Lega Massimiliano Capitanio è il nuovo membro dell'Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dalla Camera dei Deputati all'Agcom

La nomina del deputato di Concorezzo è avvenuta pochi minuti fa nel corso della seduta della Camera dei Deputati. Per Capitanio è stata una vittoria senza discussioni: su 431 votanti, ben 221, infatti, hanno riportato sulla scheda il nome del parlamentare leghista, mentre 17o sono state le schede bianche. Un incarico prestigioso che, però, risulta incompatibile con il ruolo di deputato: ora Capitanio dovrà rassegnare le dimissioni per assumere il nuovo incarico, un processo che dovrebbe concludersi in circa un mese

Il suo posto alla Camera, quale primo dei non eletti, dovrebbe essere preso dalla cesanese Marina Romanò

Cos'è l'Agcom

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un'Autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l'attività e le deliberazioni. L'Agcom è innanzitutto un'autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all'autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un'autorità "convergente" e in quanto tale svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste. I profondi cambiamenti determinati dalla digitalizzazione del segnale, che ha uniformato i sistemi di trasmissione dell'audio (inclusa la voce), dei video (inclusa la televisione) e dei dati (incluso l'accesso a Internet), sono alla base della scelta del modello convergente, adottato dal legislatore italiano e condiviso da altre Autorità di settore a livello europeo e internazionale.

La composizione

Giacomo Lasorella è stato nominato Presidente dell'Autorità con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico, il 15 settembre 2020. Il suo mandato è di sette anni e non è rinnovabil

Dell'Agcom fanno anche parte i commissari Laura Aria, Giacomo Lasorella, Antonello Giacomelli e Elisa Giommi. Ai quali, ora, si è aggiunto anche Massimiliano Capitanio