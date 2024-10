L'opposizione esce dall'aula: manca il numero legale e salta il Consiglio

Non c'è il numero legale, salta il Consiglio comunale di Arcore che era in programma per stasera, lunedì 28 ottobre 2024, alle ore 20.

Battuta d'arresto per la maggioranza di centrodestra del sindaco Maurizio Bono. Nel Consiglio di stasera, in aula, non c'erano i numeri per approvare i punti all'ordine del giorno.

In totale gli assenti erano ben cinque: tre per la maggioranza di centrodestra (Daniela Sperti, Giovanni Timpano e Fabio Varrecchia) e due dell'opposizione: Cheick Tidiane Gaye e Paola Palma.

"La pazienza è terminata, è la terza volta che manca il numero legale"

A decretare l'uscita dall'aula delle forze di minoranza (presenti in aula con i consiglieri Michele Calloni, Federico Bove, Luca Monguzzi ed Elisa Caiello) è stato lo stesso Calloni che ha duramente attaccato l'Esecutivo.

"E' la terza volta che la maggioranza non ha il numero legale in Assise, non l'avevate nemmeno durante la commissione Lavori Pubblici dell'altra sera se noi fossimo usciti - ha attaccato Calloni - La nostra pazienza ha un termine perchè la responsabilità di amministrare è della maggioranza, non dell'opposizione. Stasera ce ne andremo, ci vedremo tutti mercoledì sera... ".

La maggioranza non ha potuto fare altro che accettare il brutto colpo e sperare nell’approvazione dei punti all'ordine del giorno durante il Consiglio comunale che a questo punto è stato riconvocato per mercoledì 30 ottobre.