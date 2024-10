A Seregno Luca Tommasi nuovo commissario di Forza Italia

Dopo una lunga vacanza, Seregno torna ad avere un responsabile politico di Forza Italia: il neo commissario comunale è il capogruppo consiliare Luca Tommasi.

Luca Tommasi commissario comunale

Mercoledì 30 ottobre il segretario provinciale del partito, Luca Veggian, sentito il coordinatore regionale onorevole Alessandro Sorte, ha provveduto a nominare Luca Tommasi “commissario comunale” fino al congresso che si terrà nel prossimo futuro. La scelta è caduta sull’unico eletto nell’assise comunale cittadina del partito degli Azzurri, che vanta una militanza in città dal 1997 con un “impegno e una passione” che lo stesso Veggian ha sottolineato nel documento di nomina.

In Forza Italia dal 1997

“Sono lieto del riconoscimento ricevuto, che premia il mio lungo attivismo nel partito fondato da Silvio Berlusconi, a cui ho aderito per la prima volta nel 1997, appena trasferitomi a Seregno dalla mia città natale Monza - commenta Luca Tommasi - Ricordo le sedute affollate nella sede di via Verdi, dove ora si trova la pasticceria Pontiggia, e i primi passi mossi nel partito quando organizzai il corso di cultura liberale dedicato a Don Luigi Sturzo, ora e sempre faro ispiratore del mio fare politica. Per un lungo tratto negli anni Duemila mi sono astenuto dalla politica attiva per questioni professionali, senza mai allontanarmi dagli amici che ci rappresentavano in città e proprio loro, nel 2023, mi hanno ributtato nell’agone chiedendomi di candidarmi come capolista alle scorse elezioni comunali".

I ringraziamenti ai militanti

Il commissario di Forza Italia (nella foto con il vicepremier Antonio Tajani) ringrazia l'onorevole Sorte, il segretario Veggian e il capogruppo in Regione, Fabrizio Figini, "per la fiducia accordatami, ma soprattutto voglio ringraziare tutte le meravigliose persone con cui faccio i banchetti, raccolgo le adesioni al partito e che rispondono sempre positivamente alle mie richieste di aiuto quando la situazione lo richiede, quelli che sono rimasti anche nelle ore più difficili quando il partito sembrava destinato all’estinzione e che ora possono godersi il rinnovato consenso attorno al nostro movimento”.