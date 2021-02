Tiziano Mariani consulente di Letizia Moratti in Regione

Tiziano Mariani consulente di Letizia Moratti, vicepresidente in Regione Lombardia. L’imprenditore seregnese, consigliere di minoranza e capogruppo di Noi per Seregno, ha un incarico a titolo gratuito come consigliere alle relazioni esterne.

Tiziano Mariani consulente di Letizia Moratti

Regione Lombardia ha nominato Tiziano Mariani consulente di Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia. Il consigliere di minoranza e capogruppo della lista civica Noi per Seregno ha un incarico a titolo gratuito come consigliere alle relazioni esterne. Avrà il compito di elaborare programmi e progetti per i rapporti della vicepresidenza con enti, associazioni e società civile.

Con la Moratti un’amicizia di lunga data

La notizia, anticipata dal Giornale di Seregno in edicola questa settimana, è stata ufficializzata nelle ore scorse dal provvedimento formale di Regione Lombardia. L’incarico avrà un limite di 5mila euro come rimborso delle spese. Tiziano Mariani, 69enne imprenditore nel settore delle assicurazioni ed editore di Radio Lombardia, è legato a Letizia Moratti da un lungo rapporto di amicizia e stima reciproca. Nel febbraio del 2015, durante la campagna elettorale per le elezioni comunali, Letizia Moratti aveva partecipato a un incontro promosso in città dalla lista civica Noi per Seregno, di cui lo stesso Mariani era candidato sindaco.

Una lunga esperienza nella politica

Tiziano Mariani vanta una lunga esperienza politica. Per quindici anni è stato consigliere comunale a Cesano, Comune di cui è originario e nel quale ha ricoperto anche la carica di assessore. Fra gli incarichi assunti in precedenza anche quello di consigliere dell’Ente Fiera di Milano e del Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni). Nel Consiglio comunale di Seregno è al secondo mandato come capogruppo di Noi per Seregno.