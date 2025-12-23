E’ Marica Re la nuova segretaria del Partito democratico a Desio, eletta durante il Congresso con il 100 per cento dei voti.

Marica Re è la nuova segretaria del Pd

L’affluenza degli iscritti è stata pari al 52,8 per cento (56 votanti su 106 aventi diritto). Con 56 voti favorevoli su 56 votanti, nessuna scheda bianca e nessuna nulla, Marica Re è stata eletta nuova segretaria del Pd desiano, ottenendo il consenso unanime dell’assemblea congressuale.

Sono intervenuti Gigi Malerba per il Pd provinciale, Riccardo Sala per i Giovani Democratici, il sindaco di Desio Carlo Moscatelli, a tutti è andato il grazie del Circolo cittadino. Il nuovo Direttivo raccoglie il testimone dalla segreteria collegiale coordinata da Nunzia Smiraglia. La mozione congressuale, presentata dalla segretaria eletta, dal titolo «Radici nel territorio, sguardo ai valori e al futuro», apre un nuovo percorso politico e organizzativo per il Pd di Desio, arrivato a questo appuntamento forte della recente vittoria alle elezioni comunali, dove si è confermato come primo partito della città. La mozione individua alcune direttrici strategiche chiare: rafforzare la partecipazione democratica, attraverso assemblee degli iscritti, direttivi aperti e tavoli di lavoro tematici; rilanciare un partito radicato nei quartieri, capace di ascolto e presenza costante sul territorio; investire sul protagonismo delle nuove generazioni.

Ampio spazio è dedicato alla difesa dei diritti e dei valori costituzionali, all’impegno per la pace e il rispetto del diritto internazionale, alla lotta contro ogni forma di violenza di genere e discriminazione, alla tutela della sanità e della scuola pubblica come pilastri di uguaglianza e coesione sociale. Centrale anche il tema della legalità, con particolare attenzione alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie come strumenti concreti di restituzione alla collettività. Si propone un Partito democratico aperto, plurale, antifascista, inclusivo, capace di sostenere l’azione amministrativa cittadina e, al tempo stesso, di mantenere una forte autonomia politica, contribuendo alla costruzione di «una Desio più giusta, sostenibile e solidale».

Marica Re, 28 anni, attiva prima nei Giovani Democratici e poi nel Direttivo cittadino, rappresenta una leadership giovane ma già profondamente inserita nella vita del Circolo. Il nuovo Direttivo si caratterizza per una significativa presenza di nuove energie affiancate a figure di esperienza. Ne fanno parte: Rocco Cicchetti, Ilaria Dellepiane, Andrea Stracquadaini, Teresa Izzo, Marco Bartolomeo, Marianna Spina, Carlo Ratti, Paola Buonvicino, Filippo Violante, Patrizia Zanotti, Luca Zamboni, Mariagrazia Benetti, Bruno Tacconi, Alice Seghezzi, Nicolò Braghetto, Alessandra Palma, Fabrizio Zappulla e Mariangela Ravasi.

“Una nuova fase per il nostro Circolo”