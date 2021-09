Martedì il faccia a faccia tra i candidati sindaco di Desio

Appuntamento domani sera, martedì 14 settembre 2021, in piazza Martiri di Fossoli con il faccia a faccia promosso dal nostro settimanale, il Giornale di Desio. Sul palco si confronteranno su programmi e futuri progetti per la città i cinque candidati alla carica di sindaco.

Faccia a faccia tra i candidati

Il dibattito sarà tra Jennifer Moro (sostenuta dalle liste del Partito democratico, Desio Viva, la Sinistra per Desio e Desio Libera), Simone Gargiulo (appoggiato da Lista Civica per Desio, Lega e Fratelli d’Italia), Stefano Motta (supportato da SìAmo Desio, Desio Popolare e Forza Italia-Udc), Guido Meda (candidato per la lista civica degli Attivi per Desio), e Denis Franzini (per il Movimento 5 Stelle). La serata avrà inizio alle 20.45 e si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.

Vi aspettiamo!