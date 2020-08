Massimo Zanello lascia il Consiglio comunale di Desio. L’ex candidato sindaco della Lega Nord ha rassegnato le sue dimissioni dopo quattro anni in assise.

Una lunga carriera politica

Le dimissioni del consigliere leghista sono state protocollate nella giornata di martedì, a poco meno di un anno di distanza dal termine del mandato. Quattro anni fa Zanello aveva sfidato il sindaco uscente Roberto Corti, arrendendosi solo al ballottaggio e al termine di un serrato testa a testa. Volto noto della politica regionale, Zanello vanta una lunghissima esperienza in ambito amministrativo, iniziata nel lontano 1988 a Villa Cortese, comune in provincia di Milano. Dal 1990 al 1995 è stato consigliere provinciale a Milano, ricoprendo dal 1994 al 1995 la carica di Presidente della Provincia di Milano. Nel 1995 è stato nominato anche Assessore al Commercio nel Comune di Milano. L’esponente del Carroccio è stato protagonista in Regione, ricoprendo la carica di Consigliere regionale dal 1995, eletto nel collegio di Milano. Nel 2000 è stato quindi rieletto consigliere regionale nella circoscrizione di Milano, e ha ricoperto per l’intera legislatura l’incarico di Assessore regionale con delega all’Industria, alla Piccola e media impresa e alla cooperazione. Candidato nuovamente alle elezioni regionali del 2005 nella circoscrizione di Monza e Brianza, è stato riconfermato in Consiglio regionale nelle file della Lega Nord, Presidente del gruppo consiliare. Da luglio 2006 ad aprile 2010 l’esperienza come Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia. Da maggio 2010 quella di Sottosegretario del Presidente della Regione Lombardia con delega al cinema. Infine il tentativo, andato a vuoto, di conquistare la poltrona di primo cittadino di Desio.C’è curiosità ora per capire chi prenderà il posto di Zanello in Consiglio comunale a pochi mesi dalla prossima tornata elettorale.