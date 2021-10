Domani 15 ottobre

Il leader della Lega domani, venerdì 15 ottobre, in Brianza in vista del ballottaggio con Cereda.

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà domani, venerdì 15 ottobre, in visita a Vimercate per sostenere la candidatura a sindaco di Giovanni Sala in vista del ballottaggio di domenica e lunedì contro Francesco Cereda.

Matteo Salvini a Vimercate per sostenere Sala

Salvini è atteso in città in mattinata (attorno alle 10.30/11). Dopo l'arrivo farà tappa al mercato cittadino, seguirà poi un passaggio nella sede elettorale del centrodestra che si trova in piazza Unità d'Italia, proprio a ridosso dell'area del mercato.

Ricordiamo che al primo turno Cereda è risultato aventi rispetto a Sala di quasi il 10% con un'affluenza alle urne di 11.434 elettori (5.496 maschi e 5.938 femmine) pari al 54,7% degli aventi diritto. Il candidato del centrosinistra infatti si è aggiudicato il 44,85% dei consensi (5.005 voti), mentre il rappresentante del centrodestra ha ottenuto il 35,15% dei voti validi (3.922 voti).

(foto archivio)