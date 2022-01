L'annuncio

Elisa Passoni costretta a dimettersi per motivi di lavoro.

Mezzago, cambio in Giunta: lascia l'assessore allo Sport e alle Politiche giovanili. Elisa Passoni costretta a dimettersi a causa di impegni lavorativi.

La lettera di dimissioni

Le dimissioni saranno effettive dalla fine del mese di gennaio. Nei giorni scorsi Elisa Passoni ha comunicato la sua decisione al sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni attraverso una lunga lettera pubblicata poi dallo stesso primo cittadino.

"Caro sindaco, per quasi tre anni ho cercato di svolgere il mandato affidatomi mettendo a disposizione della comunità le mie competenze ed il mio tempo, sottraendolo spesso al mio lavoro e anche alla mia famiglia, con impegno e passione - si legge nella lettera scritta dall'ormai ex assessore allo Sport, Politiche giovanili e Tempo libero - Come già anticipato, le mutate esigenze lavorative e personali non mi permettono più di svolgere il mio ruolo di assessore e dunque, seppur a malincuore, ritengo opportuno restituire le deleghe ricevute e dimettermi dal ruolo di assessore che con tanto orgoglio ho rivestito. Approfitto di questo momento per rinnovare la mia stima nei tuoi confronti, dei colleghi assessori e dei consiglieri con i quali ho condiviso questo percorso, la passione e l'impegno nell'interesse della nostra comunità. Ringrazio i dipendenti dell'Ente, in particolare quelli dei miei settori di riferimento, per la disponibilità e il supporto offertomi durante il mio mandato: il loro lavoro è una vera risorsa per la nostra comunità. Ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di vivere questa esperienza per me molto positiva che ha contribuito in modo determinante alla mia crescita umana e professionale. Ringraziandoti ancora per avermi offerto l'onore e la possibilità di potermi mettere al servizio del mio paese, auguro a te e all'intera Amministrazione buon lavoro".

Il ringraziamento del sindaco Rivabeni

Le deleghe lasciate vacanti dalla Passoni verranno momentaneamente assorbite dal sindaco Massimiliano Rivabeni, che attraverso la propria pagina Facebook ha voluto ringraziare pubblicamente l'ormai ex assessore per il lavoro svolto in questi anni.