Mezzago Democratica, il candidato sindaco è Giorgio Monti

Mezzago Democratica, adesso è ufficiale: il candidato sindaco di Mezzago è Giorgio Monti. L'annuncio è arrivato sabato pomeriggio nel corso di una conferenza stampa tenutasi in sala civica. Alle prossime Amministrative andrà quindi in scena una "rivincita" della sfida elettorale del 2019 contro l'attuale primo cittadino Massimiliano Rivabeni.

Grande partecipazione

Tanto entusiasmo sabato pomeriggio nella sala civica della biblioteca, dove numerosi cittadini hanno preso parte alla presentazione ufficiale del candidato sindaco di "Mezzago Democratica". La storica civica di centrosinistra, oggi all'opposizione, ha lanciato la sfida a "Cambia Mezzago" e all'attuale sindaco Massimiliano Rivabeni in vista della prossima tornata elettorale, in programma l'8 e 9 giugno.

"Essere qui così in tanti a voler ripartire è un segnale molto importante - ha spiegato Elisa Asnaghi, rappresentante in consiglio comunale della civica - Sono stati cinque anni non facili, ma noi non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza. Abbiamo cercato di offrire proposte per migliorare il nostro paese, presidiando i luoghi di cultura e del volontariato che abbiamo via via visto a rischio nel corso di questi ultimi anni. In questo quinquennio abbiamo visto un cambiamento non ci piace, caratterizzato da una serie di tagli e un progressivo spegnimento delle prospettive. Basti pensare alla recente chiusura del Centro diurno integrato".

Successivamente a prendere la parola è stato il giovane Alessandro Vitali, una delle forze fresche inserite nei ranghi di "Mezzago Democratica". A lui il compito di annunciare la candidatura ufficiale di Giorgio Monti.

"Sono un mezzaghese doc e nel corso di questi ultimi cinque anni ho assistito con grande dispiacere a una serie continua di attacchi alla comunità e alle associazioni di Mezzago - ha dichiarato - Tagli alle associazioni, agli spazi per i giovani, un progressivo svuotamento dei luoghi del paese. Penso al campo sportivo o al bosco in città, alla biblioteca o alla recente vergognosa chiusura del Centro diurno per gli anziani. Il tutto accompagnato da un atteggiamento prepotente e autoritario, che non ha fatto che creare tagli e divisioni all'interno della nostra comunità: il nostro obiettivo è proprio questo, ricucire là dove loro hanno tagliato. Mezzago Democratica c'è e anche questa volta non si nasconde: noi siamo una civica di centrosinistra, che rivendica la sua appartenenza politica. I nostri avversari, invece, si definiscono apartitici e apolitica, ma la loro appartenenza a una certa area è evidente... Noi invece puntiamo su ambiente, equità, inclusione, solidarietà, attenzione per il sociale, valorizzazione delle associazioni. Per fare tutto questo abbiamo pensato che servisse una persona di grande esperienza e competenza, e questa persona è Giorgio Monti". Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

"Al via una nuova stagione per Mezzago"

A prendere la parola è stato quindi il capogruppo in Consiglio comunale Giorgio Monti, che tornerà a sfidare Massimiliano Rivabeni dopo la sconfitta di cinque anni fa, in cui a decidere l'elezioni furono decise da un 11 voti.