"Migranti come rifiuti": è scontro a Vimercate tra centrosinistra e minoranze

"I migranti bollati come rifiuti... da raccogliere". "Parole usate solo per gettare fango e nascondere le responsabilità di una Giunta che se ne era lavata le mani".

Scontro politico a Vimercate

Le origini della vicenda risalgono a più di un anno, ma la polemica a cui rimanda è fresca fresca del fine settimana scorso. Uno scontro molto duro a Vimercate tra "Vimercate futura", la lista civica che fa parte della maggioranza di centrosinistra, e le forze di minoranza tutte.

L'articolo sull'informatore comunale: "Centro raccolta immigrati"

Oggetto del contendere un articolo pubblicato sull’ultimo numero dell’informatore comunale e firmato congiuntamente dai gruppi del centrodestra (Noi per Vimercate, Fratelli d’Italia e Lega) e dalle due civiche "Cittadini in Movimento" e "Vimercate e BuonSenso". In quell’articolo, nel dare conto del recente cambio di rotta della Giunta di centrosinistra in merito al progetto della nuova viabilità a Velasca (senza darne preventivo avviso alle minoranze, ricordano), a seguito delle proteste dei cittadini, il centrodestra ha ricordato quanto accaduto 15 mesi fa in occasione dell’ipotesi di istituire un centro di accoglienza nella struttura dell’ex Esselunga. Progetto in capo alla Prefettura e poi scartato. Secondo la minoranza con tanto di retromarcia della Giunta. Nel ricordare quei fatti, le minoranze scrivono:

"Noi crediamo che il sindaco e la sua supponente maggioranza, come già in occasione del centro di raccolta immigrati nella zona ex Esselunga, abbiano fatto un passo falso e quindi un successivo passo indietro".

La reazione di "Vimercate futura": "Ribrezzo per quelle parole"

Nel leggere la parola "raccolta" associata ad "immigrati", gli esponenti di "Vimercate Futura" hanno reagito duramente con un post diffuso nel fine settimane attraverso i Social.

"Le parole hanno un peso - scrivono - Sempre. E qualificano chi le pronuncia o, come in questo caso, chi le scrive. Troviamo anche profondamente ironico che si parli di passo falso del Sindaco, quando invece il vero passo falso è scrivere queste parole: "Centro raccolta immigrati”. Leggetele bene. Rileggetele ancora e cercate di non provare ribrezzo mentre delle persone vengono considerate al pari di rifiuti. Perché questa è la sensazione che si prova quando si leggono le righe di questo comunicato congiunto di tutte le forze di minoranza, presente nel numero di ottobre di “Vimercate Oggi”. Le parole hanno un peso. Sempre. Al di là delle diverse idee politiche, crediamo che il rispetto per l'essere umano debba essere alla base di ogni rapporto umano. E alla base di ogni confronto, anche quello politico".

La replica delle minoranze: "Fango su noi per scaricare le loro responsabilità"

Immediata e altrettanto dura la replica congiunta delle cinque forze di minoranza, affidata ad un comunicato diffuso lunedì.