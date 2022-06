Montorio nuovo sindaco di Lesmo al fotofinish

Un finale al fotofinish, che ha visto spuntarla Francesco Montorio. La lista di Lesmo amica continuerà quindi a governare Lesmo. Una vittoria per certi versi clamorosa quella di Montorio su Marco Desiderati candidato per la lista di centrodestra "Si può fare" , dato per favorito.

Spoglio da thriller, vittoria per circa 30 voti

Uno spoglio da thriller quello vissuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 giugno. Un testa a testa che ha visto in alcuni momenti prevalere, seppur di pochissimo, Desiderati. Poi il colpo di reni decisivo di Montorio, che è stato eletto sindaco con un margine di circa 30 voti.

Più distanti gli altri due canditati

Più staccati Luca Zita di "Uniti per Zita" e Tino Ghezzi di "Idea Lesmo".