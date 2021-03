Cordoglio nella politica per la scomparsa dell’ex onorevole seregnese Francesco Formenti, aveva 74 anni ed era da tempo malato. Era stato deputato della Lega per tre legislature.

E’ morto l’ex onorevole Francesco Formenti

Lutto nella politica per la scomparsa dell’ex onorevole seregnese Francesco Formenti, dopo una lunga malattia. Aveva compiuto 74 anni a gennaio. Di professione architetto, in Parlamento era stato deputato della Lega per tre legislature dal 1992 al 2001. Nella 12esima legislatura, per un biennio, era stato anche presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici.

Era un leghista della prima ora

Francesco Formenti era un leghista della prima ora, il deputato era amico di Umberto Bossi. Nella sua attività parlamentare un centinaio di progetti di legge presentati. Aveva lasciato il Carroccio nel 2006 in dissenso per l’alleanza con Silvio Berlusconi e Forza Italia. Nel 2018 si era candidato alle elezioni comunali come rappresentante di Lombardia Indipendente.

Una lunga esperienza politica

Francesco Formenti alla fine degli anni Ottanta era stato consigliere comunale come indipendente in rappresentanza del Movimento sociale italiano. Era stato il “regista” della clamorosa vittoria del Carroccio nel 1993 alle elezioni comunali, quando Evita Bovolato diventò il primo sindaco della Lega a Seregno: nella sua giunta c’era anche un giovane Giacinto Mariani come assessore.