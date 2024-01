Nasce il Gruppo Territoriale Brianza Ovest del Movimento 5 Stelle

Dopo la nascita, nel settembre scorso, del Gruppo Territoriale di Monza e della Brianza Est, venerdì sera, 12 gennaio, in sala Gandini a Seregno si è costituito il Gruppo Territoriale Brianza Ovest del Movimento 5 Stelle. Evento che ha visto la partecipazione di una sessantina di iscritti al Movimento. Nell'occasione il Coordinatore provinciale pentastellato, Gianmarco Corbetta, ha presieduto la riunione durante la quale si è scelto, tramite votazione, il rappresentante del gruppo. La scelta è caduta su Mattia D’Amore, giovane attivista di Limbiate.

“Abbiamo sempre lavorato sul territorio fin dal 2009 – commenta Corbetta – ma non sempre i risultati alle elezioni amministrative sono stati all’altezza delle aspettative. Per una forza politica come la nostra che nasce come movimento di idee, principalmente su temi di carattere nazionale, è giunto il momento di radicarci sul territorio in maniera più profonda. I gruppi territoriali formalmente riconosciuti servono proprio a questo. Il principale compito è proprio quello di mettersi all'ascolto dei cittadini e delle loro forme associative. D’ora in avanti i cittadini, le associazioni e i comitati che spesso non sanno a chi rivolgersi per trasmettere segnalazioni, problemi e proposte, avranno nei nostri gruppi territoriali dei punti di riferimento.”