Nasce il gruppo Under 30 di Italia Viva-Terzo Polo. Giulia Castelletti e Lorenzo De Caria sono i referenti giovanili del partito nella Provincia di Monza e Brianza

Giulia Castelletti di Giussano e Lorenzo De Caria di Concorezzo sono stati nominati referenti giovanili di Italia Viva-Terzo Polo nella provincia di Monza e Brianza. Oggi, sabato 24 dicembre, il coordinamento provinciale ha ufficializzato la creazione del gruppo Under 30, allargando così la presenza del partito in Brianza. "Un gruppo pensato per favorire la partecipazione e l’avvicinamento dei giovani del territorio al nostro progetto politico. Auguriamo ad entrambi un proficuo e vivace lavoro" sono le parole dei coordinatori provinciali Francesca Pontani e Alberto Pilotto

Il commento di Castelletti e De Caria