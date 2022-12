Nasce il nuovo sportello telematico "Spazio cittadino"

Il comune di Bernareggio si avvicina ulteriormente ai propri cittadini grazie a “Spazio Cittadino”, il nuovo sportello telematico polifunzionale, attivo da oggi 1 dicembre e realizzato per permettere ai cittadini di presentare in maniera digitale le loro pratiche. E’ attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Le pratiche che si potranno presentare sono di svariate tipologie: servizi demografici, servizi sociali, servizi scolastici, polizia locale, ambiente, edilizia, sport e tempo libero, cultura, tributi e molto altro.

Cosa fare per presantare una pratica?

Per presentare una pratica online bisogna svolgere i seguenti passaggi: accedere alla homepage di Spazio Cittadino spaziocittadino.comune.bernareggio.mb.it;autenticarsi con le proprie credenziali SPID, CIE o CRS;scegliere la pratica che si vuole presentare scegliendo dal menù o cliccando sul bottone di proprio interesse;compilare il modulo ed eventualmente firmarlo digitalmente. Non bisogna aver timore di sbagliare in quanto lo sportello guiderà l’utente in ogni passaggio, avvisandolo se dovesse eventualmente aver sbagliato uno o più passaggi. La pratica online sostituisce definitivamente quella cartacea ed ha lo stesso valore legale.

A gennaio presentazione ufficiale alla cittadinanza

A gennaio 2023 si terrà un evento di presentazione del servizio alla cittadinanza. Già ora sul canale Youtube “sportello telematico polifunzionale” sono disponibili video di presentazione e mini tutorial. Per ulteriori info visitare il sito internet del Comune di Bernareggio.