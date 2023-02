Nasce "Io scelgo Villasanta", il movimento cittadino che strizza l'occhio alle prossime elezioni comunali

I sentori c’erano eccome ma, ora, quella che poteva rimanere solo una ipotesi sulla carta si è trasformata in realtà: la manager e giornalista Gaia Carretta e l’architetto Vittorio Cazzaniga, entrambi villasantesi, sciolgono le riserve e annunciano la nascita di un movimento cittadino che guarda con molto interesse alle elezioni comunali in programma il prossimo anno, nel 2024, a Villasanta.

"Io scelgo Villasanta"

"Io scelgo Villasanta": è questo il nome del movimento che guarda a tutti i partiti e si dice pronto ad attrarre sia gli elettori del centrosinistra, delusi dall’Esecutivo Ornago, sia quelli di centro e di destra che non si riconoscono negli attuali rappresentanti politici.

Era stato il Giornale di Vimercate, già nel novembre scorso, a lanciare la clamorosa indiscrezione riguardante la loro discesa in campo. Ora quella che era solo un’ipotesi che si vociferava negli ambienti politici villasantesi si sta trasformando in realtà. Un battesimo ufficializzato attraverso un comunicato stampa diramato oggi pomeriggio, lunedì 27 febbraio 2023.

Carretta, ricordiamo, è stata la promotrice della raccolta firme contro il prefabbricato ubicato nel giardino della scuola elementare Villa.

Un movimento cittadino apartitico e apolitico

"Io Scelgo Villasanta” è un movimento cittadino apartitico e apolitico, nato spontaneamente da uomini e donne che hanno voglia di contribuire a creare un progetto di rinascita per il territorio - si legge nel comunicato stampa - Il gruppo si è formato in questi mesi in modo spontaneo come un'unione di villasantesi interessati a mettersi in gioco per la propria città. Il movimento ha l'obiettivo di raccogliere idee e proposte per migliorare Villasanta. Si è formato da villasantesi da generazioni, ma anche da quanti hanno scelto Villasanta come luogo per far crescere la propria famiglia, una città di cui si sono innamorati e di cui vogliono continuare a tenerne viva l’anima. Vogliamo essere uno strumento di dialogo con gli enti cittadini e un promotore di iniziative anche di carattere culturale, a partire dalla tradizione che ha fatto di questa città un luogo con un carattere speciale, che si distingue dal resto della Brianza".

Stimolo al dibattito

Il Movimento punta a diventare uno stimolo per il dibattito in città.

"Un dibattito costruttivo, civico, positivo e scevro da ogni dipendenza e legame con partiti politici e con le logiche della burocrazia - continua il comunicato - Siamo nati sulla della volontà di confrontarci in modo propositivo su grandi tematiche come: il futuro della Lombarda Petroli, l'Ecomostro, il futuro del sistema scolastico, a partire dall’asilo Tagliabue e dal prefabbricato nel giardino della scuola Villa. Lo sport, la cultura, la questione giovani e lo spazio per gli adolescenti, il welfare e la riconquista del dialogo con i soggetti del territorio. Insomma, le grandi questioni che oggi, ma anche nei prossimi 10 anni, toccano e toccheranno concretamente ogni villasantese".

"Siamo una trentina"

"Io scelgo Villasanta", fanno sapere i fondatori, raduna ad oggi una trentina di villasantesi che, "a partire da una forte critica dell’operato dei soggetti che hanno amministrato la città negli ultimi 10 anni, si sono ritrovati per dialogare del futuro di Villasanta e di quello che vogliono per i propri figli, ma anche per i propri genitori e per tutte le famiglie, con la convinzione che questo territorio abbia molto da offrire".

"Il sito www.ioscelgovillasanta.it e i profili social saranno il centro di aggregazione e di divulgazione - hanno concluso i membri del direttivo - Ma non mancheranno incontri ed eventi di aggregazione e di dibattito.Per info scrivete una mail all’indirizzo: ioscelgovillasanta@gmail.com".