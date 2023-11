Nasce la federazione del Pci di Monza Brianza. Ieri, domenica, il congresso a Varedo: il neo segretario è Domenico Di Modugno

Nasce la federazione del Pci di Monza Brianza

"Radicare il Partito comunista italiano nella realtà brianzola". Questo l’impegno emerso dal congresso del Pci di ieri mattina, domenica, in sala Minotti a Varedo, che ha portato alla costituzione della federazione di Monza e della Brianza. Eletto segretario Domenico Di Modugno, commerciante, residente a Nova Milanese, già candidato alle ultime elezioni suppletive al Senato.

Consolidare la presenza sul territorio

"Abbiamo iscritti in vari Comuni della Brianza e volevamo organizzarli per collegarli in modo unitario - ha spiegato Di Modugno - le ultime elezioni ci hanno permesso di conoscerci tutti e di formalizzare questo organismo. Il nostro obiettivo è consolidarci e partecipare alla “cosa pubblica”. I nostri referenti restano sempre i lavoratori, tutti, dipendenti e indipendenti, partite Iva comprese".

L'adesione al Comitato contro la guerra

Tra i promotori della federazioni di Monza e Brianza, che affiancheranno il neo segretario in questo impegno ci sono Anna Migliaccio, Giovanna Madia, Terenzio Ferrari, Bassano Tagliabue. A Varedo, in via Pellico, si trova anche la sezione storica del Pci, l’unica in Brianza. Il partito fa anche parte del Comitato contro la guerra di Monza e Brianza: "Siamo per lo stop all’invio di armi in Ucraina e per il ritiro delle truppe israeliane dai territori occupati in Palestina" ha specificato il neo segretario.

"Sì alle alleanze purché si rispetti la nostra identità"

Tra i prossimi impegni le elezioni Amministrative del 2024 che riguarderanno alcuni Comuni della Brianza.

"Siamo disponibili alle alleanze purché salvaguardino il rispetto della nostra identità, non ci piacciono mascherature dietro simboli incomprensibili e personalismi, quello che bisogna esprimere sono le idee" ha subito chiarito Di Modugno.

Al congresso erano presenti anche il segretario regionale Lamberto Lombardi e il segretario nazionale Mauro Alboresi