Nasce "Villasanta Civica", il centrodestra scalda i motori in vista delle elezioni

E' nata ufficialmente "Villasanta Civica", il movimento che racchiude le varie anime del centrodestra di Villasanta. Come già anticipato qualche settimana fa, in anteprima, dal Giornale di Vimercate, il centrodestra villasantese scalda i motori in vista dell'appuntamento elettorale del prossimo anno.

L’Associazione, fanno sapere i vertici del sodalizio, è il risultato dell’unione tra un gruppo di cittadini animati da un forte senso civico che intendono impegnarsi nell’amministrazione a livello comunale portando il contributo delle proprie esperienze e della loro professionalità e i rappresentanti locali dei partiti dell’area di centro destra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e i Cattolici di Nuova Villasanta).

Chi ne fa parte?

L’Associazione Villasanta Civica, appena costituita, ha nominato quale Presidente Angela Calloni, commercialista, e quale Vicepresidente l’Avv. Gianbattista Pini. È stato contestualmente costituito il Consiglio Direttivo della Associazione composto dai seguenti membri: Massimo Maria Casiraghi; Andrea Della Pedrina; Galimberti Francesco; Luca Lagrande; Giacomo Simonini; Sara Stucchi; Antonio Ubiali; Vivaldi Dario.

"L’Associazione si ispira a principi di democrazia e di tutela dei diritti individuali delle persone, declinati e armonizzati dall’appartenenza ad una comunità locale e nazionale. Seppur laica, l’Associazione riconosce l’importanza della tradizione cristiana e dei suoi valori; si ispira ai principi liberali e democratici; crede in un processo economico che sappia coniugare i principi della libera concorrenza con i valori di una economia sociale di mercato; crede nella cultura quale valore fondante della persona e presupposto per la sua libera determinazione".

Famiglia e lavoro i capisaldi

"L’Associazione - prosegue il comunicato stampa diramato oggi - si rivolge a tutti coloro che credono nel valore della famiglia, quale fondamento di ogni comunità, nel valore del lavoro, quale diritto/dovere che fonda la dignità dell’esistenza personale, nell’etica della responsabilità, quale consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni nei confronti degli altri e della comunità di appartenenza. Nell’ ottica della proficua unione degli esponenti politici dei partiti di centro destra, che operano attivamente da anni nelle istituzioni locali e sul territorio, con un nutrito gruppo di cittadini rappresentanti le più diverse categorie professionali e sociali, l’Associazione intende perseguire l’obiettivo di costituire una Lista Civica, denominata “Villasanta Civica”, che partecipi alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2024".

Appuntamento in Villa Camperio il prossimo 15 aprile

Per la presentazione dell’Associazione Villasanta Civica viene, fin da ora, indetta una Conferenza Stampa, aperta al pubblico, che si terrà il giorno sabato 15 aprile, alle ore 11,00, presso la Sala Congressi di Villa Camperio in Villasanta.