Desio nascerà una nuova area cani in via Monte Rosa angolo via Tonale: al via il progetto per migliorare il benessere degli animali e dei cittadini. Circa due mesi la durata del cantiere

Il via libera

L’Amministrazione Comunale di Desio ha deliberato la realizzazione di una nuova area cani presso l’area verde di via Monte Rosa (angolo via Tonale). Questa iniziativa è parte di un progetto più ampio volto a garantire il benessere degli animali e a offrire ai cittadini spazi adeguati per la libera attività motoria dei cani, in ambienti sicuri e appositamente attrezzati.

«E’ un intervento che si inserisce in un programma più ampio di valorizzazione del verde pubblico e di miglioramento della qualità della vita cittadina – spiegano il sindaco Carlo Moscatelli e l’assessore al Benessere Animale e Verde Urbano Stefano Guidotti – Questa nuova area risponde alla crescente richiesta di spazi adeguati per la sgambatura degli animali domestici, contribuendo a rendere Desio una città sempre più accogliente e attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini. La realizzazione di aree recintate e attrezzate per i cani è un passo concreto verso il benessere degli animali, ma anche verso un uso condiviso e rispettoso degli spazi pubblici».

Le caratteristiche dell’area

L’area individuata si trova in una zona facilmente accessibile e ben posizionata rispetto al resto della città, è caratterizzata da un terreno pianeggiante e delimitato da un marciapiede, oltre alla presenza di un parcheggio pubblico.

Il progetto prevede la realizzazione di un’area cani recintata, suddivisa in due sezioni distinte per cani di piccola e grande taglia, per garantire la sicurezza e il comfort degli animali e dei loro proprietari. L’accesso principale sarà pavimentato, e, attraverso una bussola, si potranno raggiungere le due aree separate, che saranno entrambe dotate di fontanelle con abbeveratoi, cestini, panchine e cartellonistica informativa per i visitatori.

Miglioramento ambientale e durata dei lavori

L’area vedrà la piantumazione di 10 essenze arboree con un effetto visivo protettivo e la garanzia di attecchimento triennale. Questi interventi mirano a migliorare l’aspetto estetico dell’area e a rendere l’ambiente più accogliente per gli animali e le persone.

Il cantiere avrà una durata di circa due mesi, con la previsione di completare i lavori entro la fine della primavera. Questo nuovo spazio si aggiungerà ai servizi già esistenti, offrendo un luogo sicuro e confortevole per gli amici a quattro zampe.

Con l’apertura di questa nuova area, l’Amministrazione Comunale intende contribuire a un ambiente urbano più vivibile, dove il benessere degli animali e la qualità della vita dei cittadini sono al centro dell’attenzione. Un intervento che si inserisce in una serie di iniziative che vede Desio impegnata nella valorizzazione del verde pubblico e nella creazione di spazi fruibili per tutti.

Il corso per il patentino dei cani

Si è poi concluso questa settimana il corso di tre appuntamenti per il rilascio del patentino di conduzione di cani. Un momento formativo organizzato da Enpa, l’Ente Nazionale per la Protezione Animali, in collaborazione con i veterinari di Ats Brianza e il patrocinio del Comune di Desio. In totale hanno partecipato 89 iscritti, 34 dei quali residenti a Desio, che hanno ricevuto nozioni per migliorare la relazione con il proprio animale sul suo comportamento e la reazione a determinati stimoli, ma anche pratici consigli per migliorare l’esperienza a casa e all’aperto. Ai tre incontri ha partecipato anche l’assessore Guidotti: