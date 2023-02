Nel 2022 netto calo degli incidenti ma più sanzioni. L’anno scorso la Polizia Locale di Varedo ha rilevato 44 sinistri di cui 23 con feriti. Le violazioni al Codice della Strada sono state 1.600 in più rispetto al 2021

Il report 2022 della Polizia Locale

Incidenti calati di un terzo ma più violazioni al Codice della Strada e al regolamento comunale. Sono i dati più significativi emersi dal report 2022 relativo all’attività della Polizia Locale di Varedo. Nel corso dell’anno appena concluso, gli agenti del comando di via San Giuseppe hanno rilevato 44 sinistri, di cui 23 con feriti e in due casi il conducente è stato sorpreso in stato di ebbrezza. Un dato in netto calo rispetto al 2021 quando gli incidenti che hanno visto l’intervento della Locale sono stati 62 con 73 persone complessivamente che hanno riportato lesioni.

Aumentate le violazioni al Codice della Strada

Per contro sono aumentati i verbali emessi per violazioni al Codice della Strada: se nel 2021 erano stati 2.506, nel 2022 sono saliti a 4.150.

In discesa il numero delle iscrizioni a ruolo di verbali non conciliati entro i termini, dai 508 del 2021, nel 2022 sono stati 382.

Indicano un segno “più” le sanzioni per violazione ai regolamenti comunali che sono state 36 contro i 26 dell’anno precedente. Per la maggior parte si riferiscono all’abbandono di rifiuti. Le patenti ritirate sono state 21 (poco più delle 19 nel 2021), 25 invece le patenti segnalate per la sospensione. Quattro invece le notizie di reato dovute principalmente a violazioni commesse da automobilisti.

L'impegno per la sicurezza

I mesi appena trascorsi sono stati utili al comandante Claudio Camisasca - arrivato a luglio - per mettere a punto in maniera strutturata i progetti in programma quest’anno, focalizzati sulla sicurezza stradale ma non solo.

"Con Regione Lombardia sto seguendo vari convegni sulla sicurezza e stiamo definendo quali sono i punti del territorio maggiormente a rischio di incidentalità al fine di intervenire - ha spiegato - inoltre se arriveranno altri finanziamenti potremo implementare il sistema di videosorveglianza".

Valorizzazione della Protezione civile

Il comandante cercherà anche di valorizzare la Protezione civile, intensificando il supporto dei volontari e promuovendo la partecipazione ai corsi di formazione per aumentare il numero di operatori. La squadra si doterà anche di un nuovo mezzo per i vari servizi. Inoltre, nei prossimi mesi nel comando cittadino potrebbe entrare in servizio un nuovo agente.