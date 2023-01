Nel 2022 trentuno famiglie aiutate dal Comune di Varedo a pagare l’affitto. Stanziati oltre 40mila euro tramite la Misura Unica per l’Affitto attivata in collaborazione con CoDeBri

Trentuno famiglie aiutate dal Comune di Varedo a pagare l’affitto di casa grazie a uno stanziamento complessivo di 44mila 86 euro nel corso del 2022. Il contributo economico, finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà nel mantenimento dell’alloggio in locazione a causa degli effetti post-pandemici, è denominato Misura Unica per l’Affitto ed è stato attivato dal Comune in collaborazione con il Servizio Agenzia Sociale SistemAbitare del Consorzio Desio-Brianza.

L’Ente locale ha stanziato inizialmente 26.830 euro con i quali è stato possibile sostenere 18 nuclei famigliari.

L’assessore è soddisfatto dei risultati ottenuti e della risposta data ai bisogni dei cittadini.

"Non solo per l’impatto concreto che si è avuto e si avrà per parecchi nuclei famigliari, ma anche per l’intensa attività di collaborazione tra soggetti pubblici - ha aggiunto Figini - in questa epoca è fondamentale far realizzare programmi specifici a chi ha tutte le professionalità per farlo costantemente e, in tal senso, la scelta di dotarsi di un servizio specifico per l’emergenza abitativa in senso al CoDeBri a livello sovracomunale è stata scelta efficace".