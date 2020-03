“Nell’emergenza tutti i parlamentari si dimezzino lo stipendio”. L’invito viene dal senatore pentastellato brianzolo Gianmarco Corbetta.

In un momento in cui tanti cittadini sono costretti a casa senza poter lavorare e in tantissimi con lo stipendio o il salario decurtati a causa della cassa integrazione, a giudizio del senatore del Movimento 5 Stelle di Bovisio Masciago Gianmarco Corbetta anche la politica deve fare la sua parte e dare un esempio.

Così in una nota pubblicata ieri, lunedì 30 marzo, sul Blog delle Stelle e poi diffusa a mezzo stampa il parlamentare invita i colleghi di tutti i partiti a fare quello che senatori e deputati pentastellati già fanno.

“In questi giorni quanto mai difficili per il nostro Paese il compito dei parlamentari è quello di lavorare con il massimo dell’impegno e della serietà per aiutare il Paese ad uscire dall’emergenza il prima possibile. Ma in quanto eletti abbiamo anche il dovere di mandare messaggi forti e concreti: per questo il MoVimento 5 Stelle propone di estendere a tutti i parlamentari il dimezzamento dello stipendio che già abbiamo deciso per noi stessi da quando siamo in Parlamento. 60 milioni di euro l’anno da destinare all’emergenza, a chi ne ha veramente bisogno, ad accorciare le distanze economiche e sociali nella nostra società. Questa nostra proposta a breve sarà all’attenzione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, aspettiamo dalle altre forze politiche un pieno sostegno così da approvarla in pochi giorni” ha scritto in una nota Corbetta.