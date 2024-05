Nessuna terza lista a Usmate Velate: il centrodestra "ritrova" Forza Italia, il vicesindaco si ritira

Sembrava ormai cosa fatta e invece alle prossime elezioni la "terza lista" non ci sarà. Il progetto che avrebbe dovuto garantire la presenza dei moderati di centrodestra all’interno di una propria compagine non è andato in porto. Motivo per cui la sfida alle urne dell’8 e 9 giugno sarà un testa a testa tra Lisa Mandelli e Stefano Vimercati.

Usmate Velate: il centrodestra ritrova Forza Italia

Quest’ultimo potrà contare sul sostegno di Forza Italia, che nei giorni scorsi, davanti a un caffè, ha ufficializzato l’accordo con la coalizione per un centrodestra unito. Coalizione che, ricordiamo, inizialmente prevedeva solo la presenza di Lega, Fratelli d’Italia e Udc (oltre all’anima civica di "Cambiamo Insieme"). Ora l’ingresso di Forza Italia, che chiaramente va a rafforzare la squadra di "Usmate e Velate Insieme".

"E’ stato un percorso non semplice, ma alla fine abbiamo trovato la convergenza sui programmi e questo è sicuramente l’aspetto più importante - spiega Marco Rossi, uno dei referenti di Forza Italia in paese e con ogni probabilità candidato in lista - L’unità della coalizione era prioritaria in tutti i Comuni al voto, Usmate Velate compreso. Ora la lista si può veramente definire di centrodestra con la garanzia che anche i moderati saranno rappresentati. Siamo molto soddisfatti della ritrovata coesione: adesso al lavoro per il bene della comunità e del territorio".

Trattative lunghe

L’accordo, va detto, arriva al termine di una lunghissima trattativa durata diversi mesi. E che a un certo punto pareva essersi del tutto arenata dopo l’annuncio della candidatura di Vimercati anche senza il supporto di Forza Italia. Tanto che, come detto, gli «azzurri» sembravano ormai pronti a scendere in campo con una propria lista. Un progetto che avrebbe visto anche la partecipazione del vicesindaco Pasquale De Sena, anima di Italia Viva, dopo la rottura totale con il centrosinistra a guida Mandelli. E invece all’ultimo tutto è saltato, con il fronte del centrodestra che ha ritrovato l’unità d’intenti aprendo le porte del fronte a Forza Italia, rimettendo al proprio posto anche l’ultimo tassello giusto qualche giorno prima della volata finale.

Il vicesindaco si ritira

Dal progetto, dicevamo, resta fuori De Sena che ha definitivamente annunciato la propria intenzione di fare un passo indietro e rimanere fuori dalla contesa. Almeno per questa tornata elettorale. Una decisione per certi versi storica, visto che il vicesindaco ha ricoperto un ruolo di primo piano nelle ultime tre Amministrazioni comunali, prima come assessore e poi come vice anche per conto dell’ex sindaco Marilena Riva. Come detto, fino a qualche settimana fa sembrava cosa fatta la creazione di una terza lista (che avrebbe riunito Forza Italia e Italia Viva) guidata dallo stesso De Sena, ma alla fine l’idea è rimasta tale.