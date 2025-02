Volantini di "Biassono nel cuore", lista all'opposizione, per dire "no" al progetto "Il Cammino di Ansperto" che sarà realizzato a Biassono come opera di mitigazione di Pedemontana.

"No" al progetto "Il Cammino di Ansperto"

In questi giorni è in distribuzione in tutte le case il volantino diffuso da "Biassono nel cuore" per ribadire la contrarietà al progetto di mitigazione per Pedemontana sostenuto dalla Giunta Casiraghi. "La Giunta Lega-Fratelli d'Italia vuole creare un faraonico parco con opere che poco servono e tanto costeranno ai biassonesi per realizzarle e poi mantenerle - scrive la lista di opposizione nel volantino - Uno spreco di denaro pubblico da 1 milione e 600mila euro". Le tante installazioni come la cattedrale di bambù, i formicai giganti, le celle del tempo e le colline artificiali fatte con scarti edilizi sono viste come superflue.

Il Cammino di Ansperto

"Il Cammino di Ansperto" è un progetto ideato per rigenerare il territorio di Biassono tagliato dall'Autostrada Pedemontana Lombarda, omaggia una delle figure più importanti del Medioevo: l'arcivescovo milanese originario di Biassono che, nel IX secolo, fu ago della bilancia fra Chiesa e Sacro Romano Impero.

"Più trasparenza e buon senso"

La proposta degli esponenti della lista di minoranza è quella di intervenire con la semplice creazione di nuove aree boschive. "Biassono nel cuore" critica anche la scelta della Giunta Casiraghi di incaricare dei lavori l'azienda Arexpo spa senza una gara pubblica. Il volantinaggio, iniziato nei giorni scorsi, si è fermato soltanto nei giorni in cui è stato indetto il lutto cittadino per la morte di Lorenzo Rovagnati.