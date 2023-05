Nova Milanese resta la roccaforte del Centrosinistra. Il sindaco uscente Fabrizio Pagani vince al ballottaggio, confermato con il 55% delle preferenze

Il sindaco uscente Fabrizio Pagani è stato confermato alla guida di Nova Milanese per il secondo mandato. L'esponente del Centrosinistra l'ha spuntata sulla sfidante, la candidata del Centrodestra Elena Maggi. Al secondo turno Pagani ha raccolto circa il 55% delle preferenze (al momento non sono ancora arrivati i dati ufficiali di tutte le sezioni), Maggi invece, che per il ballottaggio aveva siglato l'apparentamento con Andrea Romano, si è fermata intorno al 45%

Il primo commento del sindaco