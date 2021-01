L’Amministrazione Comunale di Usmate Velate ha deciso di istituire una nuova area Cani a Velate, in uno spazio dedicato del parco di via Volta. Si tratta di un intervento fortemente voluto dal Comune che ha individuato un luogo facilmente accessibile, in una zona del

territorio sprovvista di un’area di questo tipo.

Nuova area cani a Velate: sarà nel Parco di via Volta

L’area, recintata a cavallo tra 2020 e 2021, sarà dotata di panchine e potrà usufruire dei contenitori preposti alle deiezioni canine già presenti nelle vicinanze all’interno del parco e del punto acqua collocato al centro dello stesso. Gli orari di accesso saranno, ovviamente, gli stessi dell’apertura del Parco.

Al contempo, per garantire la sicurezza delle persone e l’incolumità degli animali, dopo il parere tecnico della ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico, sono state tagliate due piante presenti nella zona predisposta oltre alla pulizia di alcuni arbusti. Si trattava di due essenze ammalorate che, in occasione dell’ultima nevicata, avevano registrato un’ulteriore sbracatura dei rami portanti.

“Purtroppo vediamo il rincorrersi di voci artificiose, create da chi non era a conoscenza della reale situazione, che hanno generato polemiche e prese di posizione – affermano Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate e Alessio Penati consigliere delegato al benessere animale – Le due piante che, a malincuore, abbiamo dovuto rimuovere erano rimaste gravemente danneggiate dall’ultima nevicata e si trovavano in uno stato ormai compromesso. Abbiamo effettuato questa scelta in accordo con i tecnici competenti prevedendo di sostituirle, così come da ultimo Regolamento per la tutela del verde approvato in Consiglio Comunale lo scorso 21 dicembre 2020, con altre essenze altrettanto adatte a creare ombra nei pressi dell’Area Cani”.

Valutazione di eventuali miglioramenti nelle altre aree cani

Intanto l’Amministrazione comunale sta procedendo con una fase di ricognizione delle aree cani presenti sul nostro territorio (situate nel Parco Borgia, in via Deledda e in via Lecco), al fine di analizzare le eventuali problematiche e i possibili miglioramenti delle stesse. I lavori di manutenzione, il cui capitolo di spesa è previsto nel bilancio 2021 in corso di approvazione, saranno svolti, se necessario, nel corso dei prossimi mesi.

(immagine di archivio)