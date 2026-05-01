Nuova collaborazione tra Comune e Fondazione Franco Fossati

Il Comune di Desio e il mondo della Nona arte si stringono in un abbraccio che guarda al futuro. L’Amministrazione comunale ha avviato una nuova collaborazione con la Fondazione Franco Fossati ETS, una concessione in comodato d’uso gratuito per due anni di una porzione dell’immobile di via Guido Galli al civico 2.

La sinergia

L’accordo, che sancisce una stretta collaborazione per la promozione del linguaggio visivo, trasformerà questi spazi in un centro operativo e logistico, fondamentale per dare vita a iniziative di respiro nazionale. I locali ospiteranno l’immenso archivio della Fondazione Franco Fossati, soprattutto la parte che era conservata nei locali di Viale Campania 12.

Dopo lo straordinario successo della mostra dedicata ai 50 anni dell’Ape Maia nei primi mesi del 2026, che ha saputo incantare grandi e piccini presso Villa Tittoni, il legame tra la Città di Desio e la Fondazione Franco Fossati si consolida ulteriormente.

Un progetto per la comunità

La convenzione non riguarda solo l’edificio di via Galli, ma definisce un ambizioso programma culturale che prevede un minifestival dell’Animazione e del Fumetto, destinato a diventare un punto di riferimento per l’intero territorio, il supporto alla “Raccolta delle idee”, per valorizzare la creatività che nasce direttamente dai cittadini, progetti didattici nelle scuole, per utilizzare il fumetto come innovativo strumento educativo e formativo per gli studenti desiani e non solo.

Oltre ad altri contenuti quali mostre tematiche con opere originali e retrospettive su autori e correnti artistiche, incontri con autori, illustratori e professionisti del settore, sessioni di firmacopie e momenti di interazione con il pubblico, proiezione di immagini animate quali cortometraggi e rassegne tematiche ed eventuali collaborazioni con editori, produttori e realtà del settore.

I commenti

“Con questo accordo non mettiamo a disposizione solo dei locali, ma apriamo una finestra sul futuro della nostra offerta culturale – dichiara il Sindaco di Desio Carlo Moscatelli – Crediamo fermamente che la cultura sia un fattore di crescita umana e civile per la nostra comunità. Vedere Desio trasformarsi in un polo d’eccellenza per l’arte, partendo dai successi già ottenuti, ci riempie di orgoglio e ci spinge a investire sempre più in linguaggi capaci di parlare a tutte le generazioni”.

L’Assessore alla Cultura Giorgio Gerosa sottolinea:

“Siamo doppiamente soddisfatti: da un lato andiamo a proteggere e difendere un patrimonio cartaceo e audiovisivo di grande valore storico che meritava di trovare una casa, dall’altro sviluppiamo una collaborazione che immaginiamo duratura con dei professionisti di caratura nazionale nel campo dell’animazione e del fumetto: immaginiamo che le ricadute formative e culturali sul territorio saranno importanti.”

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Desio che con lungimiranza e attenzione ha saputo raccogliere in tempi assai brevi una richiesta che la Fondazione aveva diffuso sul territorio, affinché il suo archivio non rischiasse una seria dispersione dopo il mancato rinnovo da parte del Comune di Milano della sede di Viale Campania. Lasciamo il capoluogo a malincuore, con la certezza che in provincia si possono trovare sensibilità diverse e attente. In questa sede potremo portare gli oltre 500.000 pezzi del nostro archivio tra pubblicazioni, tavole originali e oggettistica varia raccolti in oltre 50 anni – aggiunge il Presidente della Fondazione Franco Fossati ETS, Luigi Filippo Bona – Questo significa che con il Comune di Desio si è stretta un’alleanza che porterà sul territorio mostre ed eventi che potranno beneficiare della presenza dell’archivio. Ora possiamo guardare al futuro con più serenità e a portare avanti il progetto del Museo”.

I dettagli dell’accordo

I locali di via Galli saranno utilizzati per il deposito, la catalogazione e l’archiviazione dei materiali necessari all’allestimento delle iniziative. La Fondazione si occuperà della manutenzione ordinaria degli spazi, confermando un impegno di cura verso i locali che ha in gestione. Ma non solo. Con questa iniziativa, Desio si conferma città capace di innovare, trasformando spazi urbani in creatività e centri di aggregazione.

In base all’accordo, la Fondazione assume diversi impegni precisi per quanto riguarda la cura dei locali di via Galli: tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria, il funzionamento e la custodia. Al Comune spetta, invece, in via generale, la manutenzione straordinaria. Al termine del comodato, i locali dovranno essere restituiti in buono stato, così come sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all’uso.