Nuova sala dell’ultimo saluto al cimitero di Vimercate

La Giunta comunale di Vimercate ha dato il via libera alla modifica del progetto per la realizzazione della nuova struttura di commiato, che garantirà piena accessibilità e massima riservatezza alle famiglie.

Il via libera

La Giunta comunale, nella seduta di martedì 5 maggio, ha approvato la variante al progetto esecutivo relativa alla realizzazione della Sala dell’Ultimo Saluto, la nuova struttura di commiato che sta sorgendo nei pressi dell’ingresso del cimitero di Vimercate, da via Pellegatta.

L’intervento rientra nell’ambito della concessione per la gestione del sistema cimiteriale di Vimercate, che interessa i quattro cimiteri del territorio; il progetto esecutivo della struttura era stato approvato con delibera di Giunta Comunale nella seduta del 10 dicembre 2025.

La variante ora approvata introduce una modifica significativa rispetto al progetto originario: l’inserimento di un marciapiede più ampio lungo il perimetro dell’edificio, che consentirà l’accesso alle due sale e al deposito, garantendo la piena fruibilità della struttura sia alle persone con disabilità sia ai carrelli portabare. Sul lato opposto all’ingresso del cimitero è inoltre prevista una rampa di scale.

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La Sala dell’Ultimo Saluto sarà composta da due sale attrezzate con accessi separati, ciascuna dotata di un proprio blocco di servizi igienici accessibili anche a persone con disabilità motoria, e di un disimpegno con sedute per l’attesa prima della cerimonia. Le due sale potranno essere unite grazie a una parete mobile scorrevole su binari, per accogliere anche cerimonie più numerose. La superficie complessiva della struttura sarà di circa 130 metri quadrati, comprensiva di un ripostiglio per il materiale necessario alle commemorazioni.

Il progetto è orientato alla massima riservatezza: qualora entrambe le sale siano occupate contemporaneamente, alle famiglie sarà garantita la totale privacy. I locali saranno illuminati e aerati naturalmente e dotati di alloggiamento per il cofano, sedie, leggio, portafoto e filodiffusione, per ospitare riti funebri di diversa natura, civili o religiosi. La copertura sarà realizzata con struttura portante in legno lamellare e sistema metallico a giunti drenanti, con caratteristiche di abbattimento acustico e insonorizzazione. Il sistema consentirà inoltre l’integrazione di pannelli fotovoltaici.

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