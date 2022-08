Nuove polemiche a Nova Milanese per la metrotranvia. L'opposizione torna all'attacco. "E’ un progetto vecchio. Quanto costeranno i lavori?"

Nuove polemiche a Nova Milanese per la metrotranvia

In Consiglio comunale a Nova Milanese si è tornato a parlare dell’arrivo della metrotramvia in città. Non senza polemiche. La futura, controversa, opera ha così tenuto banco nell’ultima seduta prima delle vacanze, in occasione dell’assestamento di bilancio e la verifica degli equilibri. Anche perché 102mila euro rispetto ai 288mila euro che si erano stimati nel documento di previsione riguardano proprio la realizzazione della metrotramvia come "quota" riguardante il Comune.

Opposizione all'attacco

L’opposizione è andata però all’attacco. Gabriele Lanzani (Lega) ha incalzato la Giunta: "Quanto costeranno complessivamente i lavori? Quando inizieranno? Io spero mai, ma vorremmo saperne di più. E’ un progetto vecchio". Sulla stessa lunghezza d’onda Massimo Cattaneo (Per Nova Con.....Cretamente): "Dispiace che il Comune sia così “schierato” verso quest'opera. E' un progetto che nasce vecchio. Infatti avevano chiesto commissioni per provare a studiare e proporre qualcosa di diverso. Si è pensato ai flussi? Negli orari di punta ci sono tanti studenti che si muovo da e verso Milano, poi nel resto della giornata il nulla"».

La replica di sindaco e vicesindaco

Sui tempi e i prossimi step burocratici è intervenuto il sindaco Fabrizio Pagani a fare il punto: "Da Roma, anche in tempi recenti, ci hanno assicurato che siamo alle battute decisive. L’aspettativa è che per l'autunno ci siano tutti gli ok per partire". Sulla bocciatura come "progetto vecchio" ha invece ribattuto il vicesindaco e assessore al Territorio, Andrea Apostolo: "Cosa ci sarebbe di più nuovo? Qualcuno ha presentato idee diverse? La rotaia è un punto di partenza fuori discussione, al massimo può cambiare il mezzo".