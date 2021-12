Nuovi interventi al cimitero e al campo di calcio a Vimercate

Delibera della Giunta

In primavera la partenza dei cantieri.

Due i progetti definitivi, elaborati dagli uffici tecnici comunali che la Giunta Comunale ha deliberato nella seduta di martedì 30 novembre; lavori che partiranno con la primavera e che daranno ulteriore impulso alla ripartenza della città.

Nuovi interventi al cimitero

Via libera alla costruzione di nuovi ossari al Cimitero di Vimercate con la realizzazione di manufatto composto da 196 elementi destinati ad accogliere resti. La struttura sorgerà sul muro di cinta del cimitero lato sud di fronte all'edificio della campata M e, a completamento dell’opera, saranno sistemati i percorsi pedonali e le aree a verde in prossimità delle aree dove sarà realizzata la struttura. Il costo totale del progetto è pari a 87.000 euro.

Lavori al campo di calcio di via Principato

Il secondo progetto, che vedrà sempre la cantierizzazione in primavera, prevede la messa in sicurezza del muro di cinta, lungo il lato settentrionale del campo sportivo di via Principato, ormai ammalorato.

L’intervento prevede la demolizione dell’attuale parte in calcestruzzo e la ricostruzione del tratto di muro maggiormente degradato. Inoltre sarà realizzato l'intonaco completo sulla restante parte di muratura. Nel progetto per un costo totale di 40.252 euro è compresa anche la sostituzione della recinzione esistente e del cordolo tra il campo di allenamento e il campo da gioco con nuove reti parapalloni a protezione della strada di Via Principato e lungo il lato settentrionale.