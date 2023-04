Nuovo asilo nido: il progetto è quasi pronto e da settembre partono i lavori

Comincia a prendere forma il nuovo progetto per la riqualificazione e allargamento dell’asilo nido di via San Giuseppe a Verano .Da settembre, via ai lavori e trasloco dei bambini alla scuola primaria per un anno

Progetto da 1,680 milioni di euro

La bozza di quello che sarà il nuovo asilo in via San Giuseppe è già pronta ed entro maggio il rendering dovrà essere approvato per poi passare subito dopo alla fase del bando e dell’appalto lavori. Si tratta di un'opera importante e di un progetto da 1,680 milioni di euro, ottenuti dal Comune grazie ai fondi PNRR.

Il vice sindaco spiega i lavori

L’intervento di riqualificazione interesserà tutta l’ala vecchia: sarà demolita e ricostruita, ricavando 10 posti in più rispetto ai 50 attuali.

«Le scadenze sono ben definite, dobbiamo avviare il cantiere a settembre e terminare l’opera per l’apertura dell’anno scolastico 2024/2025 - ha spiegato il vicesindaco Paolo Caglio - i prossimi mesi saranno molto intensi, anche perchè ad agosto il nido resterà chiuso, le famiglie sono già state informate, per consentire di fare il trasloco e preparare le nuove aule provvisorie alla scuola elementare di via Sauro».

Trasloco dei piccoli alle elementari

L’Amministrazione dovrà dunque lavorare in questi mesi anche per sistemare e adeguare gli spazi della primaria provvedendo a sostituire una parte di serramenti e rimettendo a nuovo i bagni.