Nuovo colpo di scena: "Burago Città Viva" riammessa alle elezioni

Prima esclusa dalle elezioni, poi riammessa. Tira un grosso sospiro di sollievo "Burago Città Viva", la civica che sostiene la candidatura a sindaco di Luca Valaguzza, inizialmente ricusata dalla Sottocommissione elettorale circondariale di Vimercate e successivamente salvata dal Tribunale amministrativo regionale. Il tutto in pochi giorni.

"Burago Città Viva" riammessa alle elezioni

Un doppio colpo di scena che, anche solo per qualche giorno, ha tinto di giallo questa "pazza" campagna elettorale. Ma facciamo un passo indietro. E’ lunedì della scorsa settimana quando la sottocommissione (l’organo incaricato di verificare la regolarità di tutta la documentazione depositata dalle liste) "boccia" la squadra di Valaguzza. Alla base del provvedimento, alcuni errori materiali all’interno dell’elenco con i dati dei candidati consiglieri. Quattro, nel dettaglio, che di fatto, a causa di alcune incongruenze, vengono depennati e quindi esclusi. Così come l’intera lista, che non potendo raggiungere il numero minimo di candidati non può presentarsi alla competizione elettorale.

Doppio colpo di scena in vista delle elezioni

"Semplici errori di battitura in due nomi e in una data di nascita", sottolinea Valaguzza, che proprio non ci sta a essere escluso dalla corsa tricolore. La decisione della sottocommissione è infatti una doccia gelata per tutta la squadra, che però non si dà per vinta e presenta immediatamente ricorso al Tar chiedendo la riammissione in tempi strettissimi. E così è stato. Nella serata di sabato, un po’ a sorpresa per quanto riguarda le tempistiche, il tribunale emette il fatidico verdetto: provvedimento di ricusazione annullato, consiglieri nuovamente ammessi e, di conseguenza, anche la stessa "Burago Città Viva".

La soddisfazione della lista

E in fretta e furia la lista si organizza per tornare in piazza l’indomani, domenica, con il proprio banchetto: