Nuovo Pgt, Seveso Futura apre ai suggerimenti dei cittadini

Pubblicato l'avviso di avvio del procedimento del nuovo Pgt (Piano di Governo del Territorio) a Seveso, Seveso Futura apre alle proposte e ai suggerimenti dei cittadini.

Nuovo Pgt, Seveso Futura non ci sta

Il 28 luglio l'Amministrazione comunale di Seveso ha deciso di pubblicare l'avviso di avvio del procedimento del nuovo Pgt e di far scattare i 30 giorni di tempo utili per la presentazione di proposte e suggerimenti. Considerati i tempi così stretti, l'associazione politica Seveso Futura ha voluto elaborare un apposito sondaggio sul proprio sito comunale. Tutto questo per aiutare i cittadini a dire la loro sull'importante strumento di pianificazione urbanistica.

Volontà di coinvolgere i cittadini

Questo l'avviso pubblicato sul sito del Comune:

"L'Amministrazione Comunale rende noto che in data odierna - venerdì 28 Luglio - è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento del nuovo Documento di Piano e della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio (Pgt), Piano Urbano Generale dei servizi del sottosuolo (Pugss) e Piano delle Attrezzature Religiose (Par) del Comune di Seveso e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) e Valutazione di Incidenza (VincA)".

Seveso Futura però non ha condiviso la decisione e, considerati i 30 giorni per presentare proposte e suggerimenti, ha deciso di aprire le porte alle osservazioni dei cittadini. Queste le parole dell'associazione politica, guidata e rappresentata in Consiglio da Giorgio Garofalo: