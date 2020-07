Occhi pollini, come prevenirli? Se ne parla in Provincia. Domani verrà presentato un interessante studio che ha interessato 15 Comuni della Brianza Est. Ora è in programma l’estensione dell’iniziativa agli altri 40 centri della Provincia MB.

Occhi pollini, come prevenirli? Se ne parla in Provincia

La presenza di cavità sotterranee note con il nome di occhi pollini è una peculiarità geologica del nostro territorio… della quale avremmo volentieri fatto a meno. Nota prevalentemente nel settore orientale della Provincia, il Vimercatese per intenderci, c’è da dire che evidenze sono state riscontrate in tutto il terriotiro provinciale.

Così, fin dal 2011, in fase di redazione del Ptcp, il Piano territoriale di coordinamento provinciale, la Provincia di Monza e della Brianza ha prestato particolare attenzione a questa problematica, affidandosi a studi scientifici per definire il grado di suscettività del territorio e per tracciare le prime linee guida per prevenirne l’insorgenza.

Nel dicembre scorso si è concluso l’aggiornamento del quadro conoscitivo degli occhi pollini, che ha interessato il territorio di 15 Comuni della Provincia MB. Attualmente è in fase di avvio l’estensione dell’aggiornamento del quadro conoscitivo ai restati 40 Comuni della Provincia. Domani, martedì 30 giugno, verranno resi noti i risultati raggiunti sino ad oggi e presentata la nuova fase di indagine.

All’incontro di domani interverranno, tra gli altri, il sindaco di Bernareggio Andrea Esposito, che illustrerà il lavoro svolto dai Comuni e il direttore del Settore Territorio della Provincia MB Antonio Infosini che si soffermerà su: “Uno studio a servizio dei Comuni. Gli occhi pollini nella pianificazione provinciale”. Poi l’intervento di tanti esperti della materia, prima di lasciare spazio a domande da remoto.

Il programma completo della mattinata (inizio ore 10) sul sito della Provincia MB, dove sono anche illustrate le modalità per partecipare all’evento, rivolto alle Amministrazioni locali della Provincia MB.

