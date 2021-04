Ok alle vaccinazioni anche in palestre, piscine e scuole di danza. La mozione presentata ieri da Fratelli d’Italia è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.

Ok alle vaccinazioni anche in palestre, piscine e scuole di danza

Fratelli d’Italia si era presa l’impegno di essere la voce delle palestre e questo documento portato in Regione lo certifica. Il Consiglio ha infatti approvato la mozione, primi firmatari Franco Lucente e Federico Romani, “Riapertura piscine, palestre e scuole di danza”.

L’intento è quello di far attivare la Giunta, per quanto di propria competenza, nel porre in essere tutte le opportune relazioni anche con il Governo Nazionale al fine di sollecitare la riapertura delle piscine, delle palestre e centri di danza, consentendo di poter vaccinare al proprio interno il personale e l’utenza tramite i medici con cui collaborano.

“Regione Lombardia – ricorda Fratelli d’Italia – è stata capofila in Italia nel chiedere e ottenere che le vaccinazioni anti Covid venissero fatte anche all’interno delle aziende e non vi è motivo di escludere da tale possibilità i gestori di palestre, piscine e scuole di danza, anche in considerazione del fatto che tali strutture già collaborano con medici che potrebbero somministrare il vaccino non solo ai dipendenti e agli operatori, ma anche ai propri utenti”.

Soddisfatto il consigliere regionale Federico Romani, responsabile comunicazione Fratelli d’Italia Lombardia che sottolinea: ”Con la mozione di oggi otteniamo due benefici: da un lato diamo finalmente la possibilità a un intero settore di ripartire, dall’altro diamo una ulteriore spinta alle vaccinazioni. Abbiamo anche evidenziato la necessità di riaprire le attività degli ambulanti, vittime di distinguo soprattutto per quanto riguarda la categoria no food”.

Rosario Mancino, presidente provinciale Monza Brianza, afferma: “Importante per il nostro territorio l’attenzione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia nel sollecitare la riapertura delle piscine, delle palestre e centri di danza. Anche le attività all’aperto quali mercati e sagre possono riaprire in sicurezza: è ora di consentirlo”.

Soddisfatta l’assessore Lara Magoni

“Un’iniziativa importante e che appoggio con convinzione – così l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni – Regione Lombardia sta già compiendo uno sforzo enorme in ambito vaccinale. Riaprire palestre, piscine e scuole di danza in totale sicurezza è possibile. Solo così si potrà dare un segnale di speranza a centinaia di professionisti che da oltre un anno non lavorano. Lo sport è vita e aiuta a superare le difficoltà psicofisiche che soprattutto i giovani stanno subendo in questo momento particolarmente difficile”.

“Regione Lombardia – continua Lara Magoni – ha aperto alle vaccinazioni anti-Covid nelle aziende. E lo stesso criterio si può utilizzare in strutture come palestre, scuole di danza e piscine, con l’aiuto di quei medici che già collaborano con loro. Occorre riaprire il prima possibile e in sicurezza le attività produttive del Paese. Mi auguro davvero che la mozione odierna possa aiutare un intero settore a riprendere fiato e ripartire, dopo un periodo in lockdown totale”.