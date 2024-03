Ornago, la corsa alla poltrona di sindaco si arricchisce di un terzo candidato. La neonata civica "Obiettivo Ornago" punta su Marco Cattaneo: sfiderà il primo cittadino uscente Daniel Siccardi e il candidato di "Progresso e Solidarietà" Giuseppe Gustinetti.

Nel 2019 con "Progresso e Solidarietà"

La corsa alla poltrona di sindaco di Ornago si preannuncia ancora più appassionante. Dopo gli annunci, arrivate nelle scorse settimane, delle candidature di Giuseppe Gustinetti e del primo cittadino uscente Daniel Siccardi, è di pochi minuti fa il comunicato stampa della neonata lista civica "Obiettivo Ornago". Quest'ultima ha reso noto non solo il proprio impegno in vista delle prossime elezioni amministrative, ma anche il nome del candidato sindaco: si tratta di Giuseppe Cattaneo, conosciuto da tutti come Marco. Nato a Milano nel 1959, ma residente a Ornago da ormai molti anni, Cattaneo non è nuovo al mondo della politica locale: nel 2019, infatti, aveva corso come candidato consigliere nella civica "Progresso e Solidarietà", a sostegno proprio della candidatura a sindaco di Giuseppe Gustinetti.

"In occasione delle elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, nasce Obiettivo Ornago, una nuova lista civica indipendente con l’obiettivo di portare Ornago ad essere un paese vivo e vivibile - si legge nel comunicato stampa diramato pochi minuti fa dalla civica - Un gruppo eterogeneo per età, provenienza e competenze, che sta lavorando per definire il programma partendo dalle persone e dai loro bisogni. La volontà è quella di guidare il comune in maniera trasparente e indipendente, senza condizionamenti politici, rendendolo un centro virtuoso, inclusivo e collaborativo. Per raggiungere questo obiettivo è necessario coinvolgere tutti gli attori rilevanti del territorio, dai singoli individui, dalle istituzioni, alle associazioni, ai privati e ai comuni vicini, per creare un piano di sviluppo che valorizzi le sinergie territoriali per la tutela delle persone e dell’ecosistema".

"La comunità al primo posto"