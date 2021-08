Ornago: nuove dimissioni in Consiglio, Giunta sempre più in bilico. Se già prima non brillava per stabilità, ora l’Amministrazione del sindaco Daniel Siccardi è veramente appesa a un filo.

Nuovo colpo di scena a Ornago, dove giovedì scorso sono arrivate le dimissioni dal Consiglio comunale dell’esponente di maggioranza Piera Tremolada. Una defezione che va a sommarsi a quella dell’ex assessore esterno Giuseppe Salerno (che aveva chiuso la propria esperienza lo scorso dicembre), del vicesindaco Annalisa Bianchini e del presidente del Consiglio, Paola Vicari, entrambe dimessesi a maggio. Quattro in totale nel giro di otto mesi scarsi: fin troppe per non porsi delle domande sulle dinamiche interne alla lista.

A rischio la legalità del Consiglio

Ora per Siccardi la partita si fa ancora più dura di quanto non lo fosse già. La civica di maggioranza «SìAmo Ornago» non ha infatti più rappresentanti da inserire in sostituzione di Tremolada, essendo la lista composta da soli 9 membri (oltre al candidato sindaco). Il Consiglio risulta ora composto da soli 6 esponenti di maggioranza e 4 di minoranza. Numeri fin troppo risicati, che oltretutto potrebbero non bastare nemmeno per garantire il proseguo del mandato. Regolamenti alla mano, infatti, le dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione potrebbero far cadere l’intero castello, in quanto verrebbe meno il numero minimo per garantire la legalità del Consiglio stesso.

Giovedì la resa dei conti?

Difficile dire cosa accadrà ora, ma un primo scenario potrebbe già delinearsi questo giovedì, 12 agosto, quando il Consiglio si riunirà (via web) per ratificare le ultime dimissioni. Dopodiché si decideranno le sorti dell’Amministrazione, con la consapevolezza che allo stato attuale dei fatti non sia più padrona del proprio destino.

