Patto per il Nord scende in piazza a Biassono per fermare il ponte di Messina.

Patto per il Nord

“No al ponte di Messina, sì a un Nord protagonista”. E’ lo slogan con cui nel fine settimana gli esponenti del Patto per il Nord hanno raccolto firme per cercare di fermare il progetto che da alcuni anni è diventato il cavallo di battaglia del vicepremier Matteo Salvini. A Biassono i militanti sono scesi in piazza Italia. Gazebo sono stati allestiti anche a Lissone, a Cornate d’Adda e a Vedano al Lambro.

Il movimento

Il movimento guidato dal monzese Paolo Grimoldi, a cui hanno aderito molti ex leghisti, si sta strutturando: di recente gli iscritti hanno designato referente provinciale Fabio Meroni, ex sindaco di Lissone e storico esponente del Carroccio. “Il Patto per il Nord nasce da un principio semplice e universale: il federalismo non è una formula astratta, ma un modo di concepire lo Stato e la comunità. È la chiave per rendere l’Italia più giusta, più vicina, più libera, più capace di crescere”.