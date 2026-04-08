Patto per il Nord si presenta a Biassono

Patto per il Nord arriva a Biassono e si presenta ufficialmente alla cittadinanza.

Patto per il Nord si presenta

L’incontro pubblico è in programma giovedì 16 aprile alle 20.45 presso la Sala Civica “Carlo Cattaneo” di Biassono. La serata rappresenterà un momento di confronto aperto sui temi centrali del movimento: autonomia dei territori, sostegno a imprese e famiglie, sicurezza, gestione efficiente delle risorse pubbliche e valorizzazione delle identità locali. All’incontro interverranno i vertici del movimento, tra cui Paolo Grimoldi (Segretario Federale), Matteo Baraggia (Segretario Nazionale Lombardia) e Fabio Meroni (Segretario Provinciale Monza e Brianza), insieme al referente locale Piero Malegori.

Il referente locale, Piero Malegori

“L’obiettivo è riportare al centro della politica il territorio e le esigenze concrete dei cittadini – sottolinea Malegori – con un approccio basato su proposte chiare e risultati concreti”. L’iniziativa segna l’avvio di un percorso di presenza attiva sul territorio, con la volontà di costruire un progetto credibile anche in vista delle prossime elezioni amministrative. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 aprile 2026.