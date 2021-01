Pendolari, si apre uno spiraglio per agevolare chi usa solo un mezzo. I monomodali sono rimasti penalizzati dall’introduzione del sistema unico integrato.

“Forse si apre uno spiraglio per gli utenti monomodali. Ieri abbiamo riproposto all’attenzione dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Claudia Maria Terzi la questione, per nulla nuova, degli utenti che utilizzano solo il treno e che sono stati penalizzati dall’integrazione tariffaria che agevola invece quei pendolari che viaggiano su diversi mezzi di trasporto, sia su ferro sia su gomma”.

La dichiarazione è del capodelegazione Pd in commissione Trasporti, il brianzolo Gigi Ponti, dopo l’audizione di giovedì mattina, 21 gennaio, con l’assessore Terzi.

“Ovviamente le tariffe agevolate sono un sostegno a favore dei pendolari del servizio ferroviario ma, in larga misura, penalizzano gli utenti monomodali, cioè coloro che utilizzano solo il treno e che in Regione Lombardia non hanno ancora ricevuto risposte adeguate, mentre in altre regioni sono state trovate soluzioni interessanti”.

L’esponente dem si riferisce all’Emilia-Romagna, dove il progetto degli abbonamenti integrati prevede, per esempio, che l’utente in possesso di abbonamento mensile o annuale per una tratta ferroviaria maggiore di 10 km possa viaggiare gratis in tutti i bus della città di partenza e di destinazione.

“Abbiamo chiesto dunque di riaprire la discussione, approfondendo le situazioni esistenti nelle altre regioni e l’assessore Terzi ha lasciato intendere che è d’accordo – conclude con soddisfazione Ponti – ci impegneremo per tutelare anche questa categoria di viaggiatori e dar loro al più presto una risposta concreta”.

Orari e rimborsi, una questione che resta aperta

Se per gli utenti monomodali, che cioè utilizzano solo il treno per recarsi a scuola o al lavoro si è aprto uno spiraglio, non così per altre questioni sul tappeto, quella dei rimborsi innanzitutto.

“Chiediamo chiarezza su orari e rimborsi e un’interlocuzione con i pendolari che oggi ancora non c’è” hanno sottolineato lo stesso Ponti col collega Pietro Bussolati a commento della risposta data dall’assessore ai Trasporti, Terzi alla question time presentata oggi in aula di cui sono primi firmatari.

L’interrogazione chiedeva chiarezza sulla programmazione del servizio, puntualità delle corse e rimborsi degli abbonamenti non utilizzati e convocazione dei tavoli territoriali.

“Chiediamo equità, collaborazione ed efficienza”

“Chiediamo equità – sottolineano Ponti e Bussolati – collaborazione ed efficienza, tutti elementi che ad oggi non ci sono proprio e un’attenzione a un servizio orientato, in prospettiva, alle esigenze degli studenti. E’ necessaria prima di tutto un’interlocuzione con i Comitati dei pendolari che denunciano l’inadeguatezza del servizio e non sono stati convocati ai Tavoli territoriali del servizio ferroviario regionale dal 7 novembre 2019.

“Servono risposte certe subito – concludono – Non possiamo dimenticare che la necessità di soddisfare i bisogni dei pendolari si lega a quella di rilanciare al più presto la Lombardia”.