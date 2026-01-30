Per la primavera in arrivo il nuovo campo da calcetto in via Resega

L’operazione di restyling del rettangolo di gioco di Villasanta prevede due diversi step: un servizio di manutenzione necessario alla pulizia dell’area e al recupero della superficie di gioco; l’allestimento dell’impianto con recinzione salvapalloni e reti di gioco.

Per la fine di marzo, il vecchio campetto urbano di calcio di via Resega, a Villasanta, dismesso da diversi anni, sarà riqualificato e restituito al quartiere. L’operazione di restyling prevede due diversi step: un servizio di manutenzione necessario alla pulizia dell’area e al recupero della superficie di gioco; l’allestimento dell’impianto con recinzione salvapalloni e reti di gioco.

L’avvio dei lavori

L’avvio dei lavori per il primo step è fissato per lunedì prossimo, meteo permettendo. L’area pianeggiante oggetto di intervento ospitava in passato un campo da calcetto in calcestre che nel corso del tempo è stato progressivamente dismesso e la superficie, di circa 1.000 mq, è stata gradualmente ricoperta vegetazione spontanea. In programma, oltre la pulizia, ci sono il rispristino di cordoli e canaline sui lati lunghi e la sostituzione degli elementi ammalorati.

Il secondo passaggio è quello dell’allestimento. L’intervento partirà in coda alla manutenzione straordinaria dell’area. Il campo verrà delimitato da reti parapalloni su tre lati e verranno installate porte per il calcetto a 5.

Il costo

Il primo intervento richiede una spesa di 15mila euro iva esclusa, mentre l’allestimento ha un costo di circa 20mila euro (iva inclusa)

L’intervento è programmato dall’Amministrazione comunale in un’ottica di riqualificazione dei quartieri e degli spazi che consentono ai cittadini di vivere il loro territorio nella quotidianità. Con uno sguardo prioritario alla popolazione giovanile e al suo bisogno di spazi di ritrovo costruttivi.