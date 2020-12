Più di 60 mila euro di contributi straordinari alle associazioni desiane

Dal Comune di Desio più di 60mila euro di contributi straordinari alle associazioni desiane. E sconto di 10 mila euro sul canone dovuto da 22 organizzazioni non profit.

La Giunta comunale guidata dal Sindaco Roberto Corti ha approvato una delibera che stanzia più di 60 mila euro di contributi straordinari, che saranno assegnati alle associazioni desiane a parziale ristoro delle perdite di bilancio subite a causa dell’emergenza pandemica, che ha ridotto notevolmente la loro attività.

Le risorse saranno distribuite attraverso un bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni e che resterà aperto fino al prossimo 29 gennaio. Le risorse saranno ripartite tra le associazioni sportive (30 mila euro) e quelle culturali, educative, ambientali e combattentistiche d’arma (30.420 euro).

“In seguito alla pandemia – commenta l’Assessore alla Partecipazione e allo Sport Giorgio Gerosa – le associazioni che promuovono il benessere e la socialità in tanti ambiti della vita quotidiana, si sono trovate in grande difficoltà economica, pur senza far mancare in tante occasioni alla nostra comunità il loro prezioso aiuto volontario”.

“La decisione assunta dalla Giunta comunale – aggiunge l’Assessore alla Cultura Cristina Redi – si rende necessaria perché è grazie anche al loro contributo sussidiario che ogni anno riusciamo a garantire iniziative di cui beneficia tutta la città, tra queste anche eventi culturali di alto livello capaci di attrarre molti visitatori non solo desiani, ma provenienti da un territorio più vasto”.