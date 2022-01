Pnrr, la battaglia del sindaco di Desio per i Comuni esclusi dai fondi

"Il Pnrr è stato da subito considerato importante all’interno della nostra Amministrazione, lo consideriamo una risorsa fondamentale per la ripresa dei nostri territori, duramente colpiti dalla pandemia. Per questo motivo abbiamo creato una delega ad hoc assegnata all’assessore Luca Ghezzi, abbiamo avviato da subito una proficua collaborazione con gli uffici, sempre attenti nell'individuazione dei bandi e nella predisposizione dei progetti".

Ma non è bastato. Da qui la condivisione della battaglia portata avanti da Anci e da molti miei colleghi sindaci sui Comuni esclusi dai fondi Pnrr per la rigenerazione urbana. "Il Governo deve rivedere i criteri e permettere a tutti i Comuni di essere inclusi" l'appello di Gargiulo. Sono 541 i progetti esclusi ma comunque entrati in graduatoria (il 93% di questi sono città del Nord). Il criterio da superare è soprattutto quello di “vulnerabilità” che di fatto ha penalizzato le Amministrazioni virtuose. "Il Pnrr è una sfida per noi amministratori, siamo chiamati a cogliere le opportunità per i nostri territori, ma dobbiamo avere le condizioni per poter reperire più risorse possibili, per investire in nuovi progetti e poter migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini".